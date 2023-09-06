Рада призначила Павла Кириленка головою АМКУ
Верховна Рада на своєму засіданні призначила колишнього очільника Донецької ОВА Павла Кириленка головою Антимонопольного комітету.
Про це повідомляє УНН.
«Парламент призначив Павла Кириленко Головою АМКУ. ЗА – 250», – написав нардеп Євгеній Желєзняк у Telegram.
Нагадаємо
5 вересня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Павла Кириленка з посади голови Донецької ОДА.
6 вересня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував Верховній Раді призначити Павла Кириленка на посаду голови Антимонопольного комітету України (АМКУ).Tweet