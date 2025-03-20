Республіканці вперше рішуче виступили проти політики Трампа

Йдеться про наміри адміністрації переформатувати військову командну структуру.

Ця заява є одним із перших серйозних випадків, коли законодавці-республіканці відмовляються підкорятися політиці президента Трампа під час його другого терміну.

Голова Комітету Палати представників у справах збройних сил Майк Роджерс і голова Комітету Сенату у справах збройних сил Роджер Вікер відреагували на статтю NBC News, опубліковану напередодні, у якій йдеться, що Пентагон в рамках реструктуризації командувань і штабів розглядає можливість відмовитися від своєї ролі верховного головнокомандувача об’єднаними збройними силами НАТО в Європі (SAUCER).

“Бойове командування США є вістрям американського військового списа. Тому ми дуже стурбовані повідомленнями про те, що [Міністерство оборони] без узгодження з Білим домом і Конгресом розглядає односторонні зміни в основних стратегічних питаннях, включаючи значне скорочення американських сил, дислокованих за кордоном”, – заявили обидва голови.

Вони наголосили, що підтримують зусилля президента, спрямовані на те, щоб союзники та партнери Сполучених Штатів збільшували свій внесок у зміцнення структури альянсу, а також підтримують збереження лідерства Америки за кордоном.

“Таким чином, ми не погодимося на значні зміни в нашій військовій структурі, які вносяться без суворого міжвідомчого процесу, координації з командуванням бойових дій і Об’єднаним штабом, а також без співпраці з Конгресом. Такі кроки ризикують підірвати зусилля Америки зі стримування в усьому світі та послаблять наші переговорні позиції з противниками Америки”, – заявили Роджерс і Вікер.

У заяві йдеться, що голови профільних комітетів, які контролюють розробку щорічних законопроектів про військові та оборонні дозволи, залишають за собою право використовувати так звану силу гаманця (припинення фінансування або встановлення умов щодо використання коштів) та інші законодавчі інструменти для боротьби з такими змінами, якщо адміністрація Трампа продовжить їх здійснювати.

Упродовж 75 років американський чотиризірковий генерал наглядає за військовими операціями НАТО в Європі. Чинний SAUCER – генерал армії Крістофер Каволі, також є головою європейського командування США та здійснює нагляд за підтримкою України. // Дзеркало тижня