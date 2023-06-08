Румунія висилає 51 співробітника російського посольства

З-поміж них – 21 дипломат і 30 осіб із технічно-адміністративного персоналу.

Румунія зобов’язала Росію скоротити чисельність свого посольства на 51 посаду. Йдеться про 21 дипломатів і 30 посад технічно-адміністративного персоналу.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Румунії.

Про це румунська сторона проінформувала нині російського посла. РФ повинна самостійно визначити, хто саме з її посольства має залишити Румунію.

Цей крок “відображає поточний рівень двосторонніх відносин, різко знижений Румунією після того, як Російська Федерація розпочала агресивну війну проти України”, – зазначили в МЗС.

“Російська сторона також була проінформована про те, що вона має не більш ніж 30 днів на виконання рішення румунської сторони. Якщо цього терміну не буде дотримано, МЗС Румунії вживатиме заходів щодо реалізації рішення шляхом відкликання акредитації деяких членів дипломатичного та адміністративно-технічного персоналу Російської Федерації в Румунії з метою забезпечення дотримання ліміту, встановленого для обмеження. російських кадрів у країні”, – додали в міністерстві.

Нагадаємо, уряд Фінляндії ухвалив рішення вислати дев’ятьох працівників російського посольства через розвідувальну діяльність. Чехія, у свою чергу, вимагатиме від Росії орендну плату за землю, надану російському посольству.

Тим часом РФ раніше ухвалила рішення видворити сотні німецьких держслужбовців. Мова йде про скорочення чисельності співробітників німецьких установ у Росії до 350. // LB.ua