Саакашвили опять пробрался «не в ту власть»: кругом, оказывается, ворье

Михаил Саакашвили обозвал министров и региональных представителей Президента Владимира Зеленского ворами.

По его словам, “вор на воре сидит и вором погоняет”, сообщает УНН.

“У них на лице написано, кто они такие. Надо просто таких министров снимать сразу. Таких замминистров снимать сразу. Таких местных представителей президента снимать сразу”, — сказал Саакашвили в эфире ток-шоу “Право на владу”.

Ранее Саакашвили заявил, что Украина и украинские чиновники — это “кидалово”.

Политологи считают, что Михаил Саакашвили перешел в оппозицию к власти Зеленского после того Президент разочаровался в его “реформаторских” способностях. Этим они обьясняют огульный пиар Саакашвили на фоне его безрезультативности.

Украинское гражданство Михаилу Саакашвили возобновил Владимир Зеленский. По словам главы фракции “Слуга народа” Давида Арахамии, это он об этом попросил Президента.