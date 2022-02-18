Сенат США принял резолюцию в поддержку Украины

Голосование было единогласным.

Сенат США утвердил резолюцию в поддержку независимой Украины и осудил военную агрессию России.

Голосование было единогласным, без возражений, передает AP News.

Резолюция сенаторов не имеет силы закона, однако официально заявляет о «непоколебимой поддержке Соединенными Штатами безопасной, демократической и независимой Украины», а также «осуждает наращивание российской военной мощи» на границе с Украиной.

«Конгресс един в своей поддержке независимости и суверенитета Украины», — сказал сенатор Роб Портман, штат Огайо, представляя меру вместе с сенатором-демократом Джинн Шехин из Нью-Гэмпшира и другими.

Отмечается, что всю неделю сенаторы пытались отреагировать на рост напряженности в регионе, многие из них стремились пойти еще дальше, наложив санкции в отношении президента России Владимира Путина, влияющие на российскую экономику.

Однако на фоне дипломатических усилий сенаторы воздержались от принятия санкционных мер, полагаясь на стратегию Белого дома.

В принятой резолюции президента США Джо Байдена призывают заставить правительство США использовать все доступные инструменты, чтобы наложить «значительные расходы» на Россию и «восстановить мир в Европе».

При этом в окончательном тексте говорится, что резолюция не должна толковаться как разрешение на применение военной силы против России или на ввод вооруженных сил США в Украину.

Сенаторы заявили, что администрация может вводить санкции самостоятельно, независимо от действий Конгресса. // УНИАН