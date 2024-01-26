Ще 17 «слуг народу» написали заяви на складання мандату нардепа

Звільнятимуть депутатів лише з медичних показників.

Нині єдності в українському парламенті немає, вважає голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія. Єдність була півтора роки тому, а нині ситуація в цьому плані ще гірше ніж до повномасштабної війни.

Про це Арахамія сказав під час дискусії “2024: сценарії для країни”, організованої в рамках проєкту “Нова країна” LB.ua і EFI Group. На його думку, країні загрожує парламентська криза через депутатів, які хочуть перестати працювати.

“З парламентом взагалі велика криза наближається, тому що в мене тільки у фракції 17 є заяв на складання мандату. Тобто у нас уже 401 людина в парламенті, ще одну ми точно відпустимо за медичними обставинами – буде 400 людей. 226 (мінімально необхідна кількість для ухвалення рішення – Ред.) з 400 дуже важко збирати, чесно кажучи. В інших фракціях і партіях я теж знаю, що є люди, які хочуть піти. Ми вирішили для себе, що не будемо давати голоси за складання мандатів, тільки якщо медично є дійсно ситуація, а так більше ніяких немає умов, за яким ми будемо голосувати за складання мандатів. Для того, щоб зберегти парламент легітимним”, – пояснив він.