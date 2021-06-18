Ситуація із ексуддею Чаусом стає все дивнішою й дивнішою…

Невідомі викрали ексуддю з Молдови на початку квітня. Як тоді з’ясували наші журналісти, до цієї події можуть бути причетні українські розвідники. Про це пише видання Слідство.інфо

Так от, попри те, що перебування Чауса й досі залишається невідомим, він періодично записує нові відеозвернення.

В останньому заявив: 13 років тому, у 2008-му, між ним Артемом Ситником стався конфлікт. Після цього Артема Ситника нібито вивезли в ліс, побили, забрали автомобіль та вимагали повернути гроші.

Також у цьому відео Чаус заявив: після цього у 2016 році, вже будучи на керівній посаді у НАБУ, Ситник нібито почав політичне переслідування його та родини.

Директор НАБУ спростовує озвучену інформацію і зазначає, що ця заява може бути спобом забрати справу Чауса з НАБУ.

“Я особисто не знайомий з Миколою Чаусом, оприлюднена ним інформація щодо мене є повністю неправдивою. Водночас, ми переконані, що її можуть використати як формальний привід для того, щоб забрати справу в НАБУ”, — сказав Ситник.

Яку справу щодо Чауса розслідує НАБУ?

У 2016-му році тоді ще суддю Дніпровського райсуду Миколу Чауса викрили на хабарі у 150 тисяч доларів. Гроші були у скляних банках, які суддя закопував у своєму подвір’ї. Тоді Чауса не затримали, оскільки він мав суддівський імунітет. Цей імунітет дав йому час, щоб втекти з України.

У 2017-му Чауса позбавили статусу судді.