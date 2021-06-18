Ситуація із ексуддею Чаусом стає все дивнішою й дивнішою…
Невідомі викрали ексуддю з Молдови на початку квітня. Як тоді з’ясували наші журналісти, до цієї події можуть бути причетні українські розвідники. Про це пише видання Слідство.інфо
Так от, попри те, що перебування Чауса й досі залишається невідомим, він періодично записує нові відеозвернення.
В останньому заявив: 13 років тому, у 2008-му, між ним Артемом Ситником стався конфлікт. Після цього Артема Ситника нібито вивезли в ліс, побили, забрали автомобіль та вимагали повернути гроші.
Також у цьому відео Чаус заявив: після цього у 2016 році, вже будучи на керівній посаді у НАБУ, Ситник нібито почав політичне переслідування його та родини.
Директор НАБУ спростовує озвучену інформацію і зазначає, що ця заява може бути спобом забрати справу Чауса з НАБУ.
“Я особисто не знайомий з Миколою Чаусом, оприлюднена ним інформація щодо мене є повністю неправдивою. Водночас, ми переконані, що її можуть використати як формальний привід для того, щоб забрати справу в НАБУ”, — сказав Ситник.
Яку справу щодо Чауса розслідує НАБУ?
У 2016-му році тоді ще суддю Дніпровського райсуду Миколу Чауса викрили на хабарі у 150 тисяч доларів. Гроші були у скляних банках, які суддя закопував у своєму подвір’ї. Тоді Чауса не затримали, оскільки він мав суддівський імунітет. Цей імунітет дав йому час, щоб втекти з України.
У 2017-му Чауса позбавили статусу судді.
З моменту втечі Чаус намагався отримати політичний притулок в Молдові. Коли екссуддю викрали, цей процес був на завершальному етапі — його розглядали у Верховному суді Молдови.