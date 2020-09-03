Заседание комитета по госстроительству завершилось скандалом, поскольку на нем не хватило голосов за изменения в закон, которые предоставляют ЦИК возможность проведения соцопросов.

Инициатива предлагает в день выборов проводить опросы общественного мнения.

Чтобы рассмотреть эти изменения, был срочно созван комитет.

«Вчера Корниенко пришел на комитет и сказал, что эта норма снимается. А сегодня в час ночи смс в чат, что надо собраться утром и рассмотреть изменения … Парни, если продолжите так ломать через колено, закончите как Янукович», -заявил с трибуны нардеп Игорь Гузь.

Депутаты «Голоса», «ЕС», «Батькивщины» и групп «За будущее» и «Доверие» высказались против.

Чтобы получить нужный результат, власти не хватило одного голоса.

Увидев результаты голосования, председатель комитета Клочко пытался поставить вопрос на переголосование под предлогом, что якобы чья-то карточка не сработала. Затем несмотря на требования представителей фракции «Голоса» закрыть комитет, депутаты оставались в зале.

Вернувшись в зал Рады, председатель комитета Александр Клочко и председатель подкомитета Александр Корниенко долго о чем-то советовались возле трибуны и кому-то звонили.