“Слуги народу” блокують запуск служби, яка відповідає за покарання суддів

6 липня відбудеться засідання комітету Верховної Ради з питань правової політики, на якому планується розглянути законопроєкт №9261. Про це нагадує Центр Протидії Корупції.

Законопроєкт дозволяє запустити роботу та конкурсний відбір Служби дисциплінарних інспекторів (СДІ) Вищої ради правосуддя (ВРП). Головне завдання служби – ретельно вивчати скарги та інші матеріали справ про дисциплінарні порушення суддів та готувати їх до розгляду ВРП.

Від якості роботи служби залежатиме, чи зможе ВРП звільнити суддю-колаборанта, як схоплена на співпраці з ФСБ Лариса Богомолова, або суддю, який вчинив ДТП на підпитку, як Олексій Тандир, що збив насмерть нацгвардійця.

Комітет парламенту з правової політики під керівництвом “слуги” Дениса Маслова не готовий приймати поправки, які передбачають незалежний відбір дисциплінарних інспекторів, в тому числі поправки рекомендовані міжнародними партнерами. Натомість, депутати спробують відкласти такі зміни до законодавства на невизначений строк та дозволити ВРП виконувати функцію інспекторів або залишити в законі норми із ручним конкурсом на посади інспекторів.

На практиці відкладення створення СДІ означає, що ВРП не зможе якісно та швидко розглядати дисциплінарні справи щодо суддів, а значить і притягувати їх до відповідальності.

Лише станом на квітень 2023 року у ВРП наявно понад 9 тисяч скарг на суддів. Але ручний конкурс на ці посади фактично забетонує неефективний механізм розгляду скарг.

“Єдина причина у відкладенні створення і запуску Служби дисциплінарних інспекторів та головне якісного набору кадрів, це бажання зберегти якомога довше ручне керування судовою системою. В той час коли РНБО на своїх засіданнях після хабаря Голови Верховного Суду шукає механізми очищення судів, то якісний процес “дисциплінарок” із якісним штатом служби і є головним інструментом для такого очищення. Проте відмова від незалежного конкурсу свідчить про відсутність реальних намірів очистити суди,” – зазначає заступниця виконавчого директора ЦПК Олена Щербан.

При цьому, поки зашкварні судді лишаються на посадах – з наших податків на зарплати і забезпечення кожного окремого судді виплачують сотні тисяч гривень щомісяця. У тому числі і судді Павлу Вовку та іншим суддям ОАСК.

Нагадуємо, що поки створення СДІ блокується, ті самі депутати просувають законопроєкт №9439, який надасть Офісу президента в ручному режимі контролювати призначення нових суддів.