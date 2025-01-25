США призупиняють в’їзд мігрантів, зокрема українців
Чиновники Міністерства внутрішньої безпеки США наказали призупинити низку програм, які дозволяли іммігрантам тимчасово оселитися в Сполучених Штатах, включаючи ініціативу, яка забезпечує в’їзд для українців.
Про це пише The New York Times.
Зазначається, що з вересня 2023 року цією програмою скористались понад 150 тисяч українців.
Указ Трампа також передбачає перевірку всіх програм тимчасового прийому іммігрантів на відповідність новим критеріям, зокрема ініціатив для возз’єднання родин і підтримки неповнолітніх із Центральної Америки.
Правозахисники розцінюють це рішення як удар по гуманітарній імміграції, особливо для людей, що залишають найбільш нестабільні регіони світу, включаючи Україну.
Представники адміністрації заявили, що президент Трамп вважає, що багато програм не були законними. // ГлавкомTweet