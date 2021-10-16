Стал известен план визита главы Пентагона в Украину

Министр обороны Ллойд Остин отправляется в поездку в Европу в эти выходные. Он, в частности, посетит Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона .

Ожидается, что в Украине глава Пентагона встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном. В ходе встречи Остин подтвердит неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Визит также послужит возможностью обсудить прогресс Украины в реализации реформ оборонной и оборонной промышленности, необходимых для продвижения ее евроатлантических устремлений, а также регионального сотрудничества между черноморскими союзниками и партнерами», — говорится в сообщении.