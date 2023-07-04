Столтенберг залишиться на посаді Генсека НАТО ще на рік

Генеральному серкетарю НАТО Єнсу Столтенбергу вирішили продовжити термін перебування на посаді до 1 жовтня 2024 року.

Про таке рішення союзників по НАТО повідомив сам Генсек у вівторок у Twitter, пише УНН.

“Удостоєний честі рішенням союзників по НАТО продовжити мій термін на посаді Генерального секретаря до 1 жовтня 2024 року. Трансатлантичний зв’язок між Європою та Північною Америкою забезпечував нашу свободу та безпеку протягом майже 75 років, і в більш небезпечному світі наш Альянс є важливішим, ніж будь-коли”, – написав Столтенберг.

За даними пресслужби Альянсу, члени НАТО домовилися продовжити мандат Генерального секретаря Єнса Столтенберга ще на один рік, до 1 жовтня 2024 року, у вівторок, 4 липня 2023 року.

“Це рішення буде схвалено главами держав і урядів НАТО на Вільнюському саміті”, – ідеться у повідомленні.

Члени Альянсу, як вказано, подякували Генеральному секретарю за його “керівництво та відданість, що було критично важливим для збереження трансатлантичної єдності перед обличчям безпрецедентних викликів безпеці”.

Як вказали в Альянсі, союзники по НАТО продовжили мандат Генерального секретаря Єнса Столтенберга вчетверте.