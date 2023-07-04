Столтенберг залишиться на посаді Генсека НАТО ще на рік

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Генеральному серкетарю НАТО Єнсу Столтенбергу вирішили продовжити термін перебування на посаді до 1 жовтня 2024 року.

Про таке рішення союзників по НАТО повідомив сам Генсек у вівторок у Twitter, пише УНН.

Загроза застосування росією ядерної зброї продовжує існувати, проте, НАТО пригрозило москві тим, що це може повністю змінити війну.

Єнс Столтенберг

“Удостоєний честі рішенням союзників по НАТО продовжити мій термін на посаді Генерального секретаря до 1 жовтня 2024 року. Трансатлантичний зв’язок між Європою та Північною Америкою забезпечував нашу свободу та безпеку протягом майже 75 років, і в більш небезпечному світі наш Альянс є важливішим, ніж будь-коли”, – написав Столтенберг.

За даними пресслужби Альянсу, члени НАТО домовилися продовжити мандат Генерального секретаря Єнса Столтенберга ще на один рік, до 1 жовтня 2024 року, у вівторок, 4 липня 2023 року.

“Це рішення буде схвалено главами держав і урядів НАТО на Вільнюському саміті”, – ідеться у повідомленні.

Члени Альянсу, як вказано, подякували Генеральному секретарю за його “керівництво та відданість, що було критично важливим для збереження трансатлантичної єдності перед обличчям безпрецедентних викликів безпеці”.

Як вказали в Альянсі, союзники по НАТО продовжили мандат Генерального секретаря Єнса Столтенберга вчетверте.

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