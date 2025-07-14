Трамп обіцяє Україні 17 систем Patriot, а Путіну дав 50 днів на укладення угоди про перемир’я: обіцяє жорсткі мита

Трамп заявляє, що на війні в Україні щодня гинуть до 5 тисяч людей, але… не хоче говорити що Путін вбивця.

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом НАТО забезпечить масштабні поставки озброєння для України на мільярди доларів. За його словами, закупівля техніки буде фінансуватись швидко, а засоби ППО та ракети направлятимуться безпосередньо на передову.

“17 систем Patriot готується до відправки. Їм не потрібні будуть всі, але велика кількість з цих систем будуть на полі бою”, – зазначив Трамп, додавши, що на війні в Україні щодня гинуть до 5 тисяч людей, передає CNN.

Політик підкреслив: це не його війна, а «війна адміністрації Байдена і демократів». Він водночас визнав мужність українських військових, але наголосив, що їхні втрати техніки значні.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, коментуючи ситуацію, підтвердив наміри Альянсу надати Україні нову партію озброєнь, зокрема для посилення протиповітряної оборони. «Це справді великі постачання – ракети, снаряди, системи ППО. Це суттєво змінить баланс на фронті», – заявив він.

Рютте також різко засудив дії Кремля, заявивши, що удари по українських містах Росія наносить не задля військових цілей, а з метою залякування та деморалізації населення.

Трамп, у свою чергу, зауважив, що розчарований діями Владіміра Путіна та закликав до завершення війни якомога швидше. «США виробляють найкращу у світі зброю, і настав час змусити агресора сідати за стіл переговорів», – наголосив він.

Трамп підкреслив, що після розмови з Путіним, коли він кладе слухавку, ракети летять на Київ.

“Я не хочу говорити що Путін вбивця, але він міцний хлопець. Він обдурив Буша й Обаму”, – заявив він.

Президент США у рамках передвиборчої кампанії продовжує критикувати витрати на зовнішню політику, особливо на підтримку України, називаючи їх «перевитратою коштів американських платників податків».

У відповідь на це генсек НАТО підкреслив: «Якби я був на місці Путіна і почув слова Трампа про готовність діяти рішуче вже за лічені тижні – я б серйозно замислився, чи варто продовжувати уникати переговорів».

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