«Троянські коні» Кремля у НАТО подарували один одному… коней

горський прем’єр-міністр Віктор Орбан і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який перебуває в Угорщині з візитом, обмінялись подарунками – конем і електромобілем.

Про це повідомляє “Європейська правда“.

Своїм подарунком Орбан похизувався у Facebook – це жеребець Аристократ, розведений на Угорському кінному заводі в місті Мезйогедьєш.

“Подарунок від нації вершників нації вершників”, – так охарактеризував свій жест прем’єр Угорщини.

Своєю чергою у пресслужбі турецького лідера сповістили, що Орбан отримав від Ердогана автомобіль Togg – перший електромобіль турецького виробництва.

При цьому в подарованого авто іменний номерний знак – HU TR-100, який символізує 100-річчя відносин між двома країнами. Повідомляється, що Орбан побув за кермом електромобіля й повозив Ердогана.

У понеділок президент Туреччини з урядовою делегацією вирушив з візитом до Угорщини, вже другим за 2023 рік.

Як відомо, Туреччина й Угорщина – останні з членів Альянсу, які досі не ратифікували вступ Швеції. Ердоган вже вніс необхідний проєкт у парламент, але там не поспішають з розглядом, що майже точно пов’язано з торгом Анкари зі США щодо продажу Туреччині винищувачів F-16. Ердоган давно сподівається на це рішення після того, як Штати виключили Туреччину з програми F-35 через купівлю російської системи ППО С-400. // УП