У Foreign Affairs з’ясували, чому членство України в НАТО вигідне США та Європі

В журналі зазначено декілька аргументів.

Членство України в НАТО є єдиним способом підтримання постійного миру вздовж кордону між Росією та Україною, де б він врешті-решт не проходив. Менші гарантії безпеки Україні, такі як Будапештський меморандум 1994 року, в якому Росія, Велика Британія і США запропонували Україні гарантії безпеки в обмін на передачу Києвом свого ядерного арсеналу Москві, або нещодавні пропозиції підтримки з боку окремих країн не викликають довіри.

Українці знають, що Путін ніколи не нападав на членів НАТО, але вторгся в Грузію в 2008 році, в Україну у 2014 і 2022 роках і тримає солдатів у Молдові, зазначає Майкл Макфол, професор політології та старший науковий співробітник Інституту Гувера.

Макфол вважає, що Альянс повинен зробити офіційне запрошення Україні в день, коли Зеленський і Путін домовляться про припинення бойових дій. Після того, як НАТО запросить Україну приєднатися, країни-члени повинні швидко ратифікувати вступ країни. Трамп особисто повинен заявити про свою однозначну підтримку, щоб інші лідери НАТО не затягували процес ратифікації.

Наразі Трамп має величезний політичний капітал, щоб вплинути на деяких з тих, хто потенційно зволікає, в тому числі на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Він повинен використати цей важіль на початку свого президентства, щоб забезпечити швидку угоду і покласти край жахливій війні в Україні.

“Скептики стверджують, що Путін ніколи не погодиться на вступ України до НАТО. Але Україні та членам НАТО не потрібно питати дозволу у Путіна. Путіну немає місця в переговорах між Україною та Альянсом. Дозволити йому зірвати або відкласти ці переговори було б ознакою американської слабкості не лише перед Москвою, але й перед Пекіном”, — пише Макфол.

Якщо росіяни наполягатимуть на тому, що вступ України до Альянсу загрожує Росії — а вони будуть наполягати — Трамп може пояснити Путіну, що членство в НАТО стримуватиме Україну. Зеленський, звичайно, ніколи офіційно не визнає російську анексію окупованої української території. Проте можливість членства в НАТО може спонукати його погодитися на формулу, за якою Київ буде прагнути до возз’єднання України лише мирним шляхом, додає професор.

На думку професора, Європа отримала б економічну вигоду від стабільної й безпечної України. Членам Альянсу більше не потрібно буде надавати мільярдні обсяги економічної допомоги Києву або піклуватися про мільйони українських біженців. Так само, як НАТО сприяло економічному розвитку Західної Європи під час холодної війни, членство України в НАТО допоможе економікам усіх країн-членів Альянсу отримати вигоду від торгівлі з Україною й інвестицій у її післявоєнну економіку.

Залучивши Україну до НАТО, Трамп може досягти значної перемоги в одному зі своїх зовнішньополітичних пріоритетів — розподілі тягаря. Після вступу до НАТО українські збройні сили за одну ніч стали б найкращою і найдосвідченішою європейською армією в Альянсі. Українські солдати могли б бути розгорнуті в інших прифронтових країнах, що дозволило б Вашингтону зменшити власні військові зобов’язання.

Україна також могла б постачати іншим союзникам по НАТО, особливо тим, які мають спільний кордон з Росією, повітряні, морські та наземні безпілотники, які українські військові освоїли для захисту країни. Трамп міг би пояснити американському народу, що членство України в НАТО дозволить Сполученим Штатам менше витрачати на європейську оборону і вивільнити ресурси для стримування зростаючого впливу Китаю в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.