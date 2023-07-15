У Києві Зеленський зустрівся з президентом Південної Кореї

Президент України Володимир Зеленський у суботу зустрівся з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем у Києві.

Відео з зустрічі поширив у соцмережах, пише УНН.

“Сьогодні в Україні – Президент Республіки Корея Юн Сок Йоль та перша леді Кім Кон Хі”, – написав Зеленський.

Зі слів Президента, під час цього візиту – першого в історії наших відносин – сторони обговорюють “усе те, що важливо для нормального і безпечного життя людей, для міжнародного порядку, заснованого на правилах”.

“Повернення депортованих дорослих і дітей, реалізація Формули Миру та підготовка Глобального саміту миру, продовольча й енергетична безпека та економічна співпраця… Впевнений, що разом ми дамо більше сили нашим народам і глобальним позиціям України та Республіки Корея”, – зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, 15 липня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль прибув до України з неоголошеним візитом. Встиг уже відвідати Бучу під Києвом.