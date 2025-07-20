У Молдові до виборів не допустили проросійський блок «Победа», пов’язаний з втікачем-олігархом Іланом Шором

Центральна виборча комісія Молдови 19 липня відхилила заявку на реєстрацію виборчого блоку «Победа» для участі у парламентських виборах.

Про це повідомляє місцеве видання NewsMaker.

У ЦВК зазначили, що блок пов’язаний з втікачем-олігархом Іланом Шором, засудженим у Молдові до 15 років ув’язнення, а з’їзд блоку у Москві викликає підозри щодо незаконного фінансування.

Крім того, у комісії наголосили, що закон забороняє створювати нові політичні сили на основі партій, визнаних неконституційними, а партії, що входять до блоку, вже фігурують у судових справах. Також назва та символіка «Победы» збігаються з однією з партій блоку, що порушує виборче законодавство.

Блок «Победа» створили у квітні 2024 року в Москві, до нього увійшли чотири молдавські партії, підконтрольні Ілану Шору. Під час з’їзду у Москві Шор закликав до «союзу» Молдови з Росією та заявив, що першим номером списку стане башкан Гагаузії Євгенія Гуцул, якій загрожує до 9 років в’язниці.

Після з’їзду низка молдавських партій вимагали заборонити «Победе» участь у виборах, звинувативши блок у просуванні інтересів Росії. Генеральна прокуратура поки що не отримувала офіційних звернень з цього приводу. // LB.ua