У Верховній Раді призупинили діяльність ОПЗЖ
У четвер у Верховній Раді України було оголошено про призупинення діяльності Опозиційної платформи «За життя»,
Про це пише УНН з посиланням на повідомлення нардепів Олексія Гончаренка та Ярослава Железняка.
«Оголошено рішення РНБО щодо призупинення діяльності ОПЗЖ та діяльності фракції ОПЗЖ в ВРУ», — повідомив Железняк.
Крім того, за інформацією нардепів, з цієї фракції вийшли депутати Дмитро Ісаєнко та Анатолій Бурміч.
Також повідомляється, що на засіданні було відкликано Вадима Рабіновіча з посади співголови ОПЗЖ і обрання Юрія Бойка як його голови.
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На час дії воєнного стану в Україні РНБО України прийняло рішення припинити діяльність 11 партій. Мова про партії:
Опозиційна платформа — «За життя»,
«Партія Шарія»,
«Наші»,
«Опозиційний блок»,
«Ліва опозиція»,
«Союз Лівих сил»,
«Держава»,
«Прогресивна соціалістична партія України»,
«Соціалістична партія України»,
«Соціалісти»,
«Блок Володимира Сальдо».