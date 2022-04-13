У Зеленського відповіли на погрози «політичного мерця» Медведєва

У президента України Володимира Зеленського відреагували на погрози заступника голови Радбезу Росії Дмитра Медведєва у зв’язку із затриманням нардепа Віктора Медведчука. На Банковій вважають, що Росія реанімує «політичних мерців».

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

За його словами, Медведєв був президентом і прем’єр-міністром Росії протягом 14 років, але зараз для нього єдиний спосіб нагадати про себе — сказати щось «схоже на сентенції про бідного Медведчука».

Подоляк також зазначив, що Медведєв не має ніякого впливу в Росії.

«У світі ж до Медведєва взагалі ставляться як до порожнього місця. Дивно, що останнім часом Росія постійно вдається до реанімації «політичних мерців», — додав він.