Угорщина не блокуватиме рішень НАТО щодо України – Столтенберг

Під час чергового саміту Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг очікує схвалення лідируючої ролі НАТО в наданні допомоги у сфері безпеки Україні, а також вважає, що буде схвалено рішення про запровадження довгострокової фінансової програми підтримки України, насамперед у забезпеченні зброєю та наданні іншої воєнної підтримки.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що “залишив відкритою можливість” для Угорщини відмовитися від пакету допомоги Україні. Він зазначив, що проведе переговори з прем’єр-міністром Віктором Орбаном під час візиту до Будапешта 12 червня. Столтенберг тоді повідомив, що буде шукати компромісне рішення, яке може влаштувати всі сторони. // Дзеркало тижня