Угорщина не зможе перешкодити ЄС виділити для України €50 млрд. – єврокомісар
На такий випадок Єврокомісія має обхідні шляхи.
Угорщині не вдасться заблокувати збільшення бюджету ЄС у частині виділення для України понад 50 млрд євро.
Про це заявив єврокомісар із питань фінансів Йоганнес Ган, передає “Європейська правда” з посиланням на EUobserver.
Ган у виступі перед депутатами Європарламенту спростував інформацію, начебто Єврокомісія обговорює розмороження частини коштів для Угорщини в обмін на підтримку бюджетного перегляду ЄС до 2027 року.
Єврокомісар сказав, що “нас не шантажуватимуть” і додав, що Єврокомісія для такого випадку має обхідні шляхи. Вони не потребують підтримки Угорщини.
“Ми можемо знайти рішення, яке стосується лише 26 країн-членів. Можуть бути певні затримки, якщо нам доведеться застосовувати різні заходи. Але, врешті-решт, я впевнений, я переконаний, що нас не зупинити”, – сказав Ган.
Видання Financial Times написало, що Європейська комісія готується виділити Угорщині мільярди євро з фондів ЄС, які наразі заморожені через проблеми верховенства права. Цей крок міг би забезпечити підтримку Будапешта щодо виділення фінансової допомоги Україні. // LB.ua