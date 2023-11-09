Угорщина не зможе перешкодити ЄС виділити для України €50 млрд. – єврокомісар

На такий випадок Єврокомісія має обхідні шляхи.

Угорщині не вдасться заблокувати збільшення бюджету ЄС у частині виділення для України понад 50 млрд євро.

Про це заявив єврокомісар із питань фінансів Йоганнес Ган, передає “Європейська правда” з посиланням на EUobserver.

Ган у виступі перед депутатами Європарламенту спростував інформацію, начебто Єврокомісія обговорює розмороження частини коштів для Угорщини в обмін на підтримку бюджетного перегляду ЄС до 2027 року.

Єврокомісар сказав, що “нас не шантажуватимуть” і додав, що Єврокомісія для такого випадку має обхідні шляхи. Вони не потребують підтримки Угорщини.

“Ми можемо знайти рішення, яке стосується лише 26 країн-членів. Можуть бути певні затримки, якщо нам доведеться застосовувати різні заходи. Але, врешті-решт, я впевнений, я переконаний, що нас не зупинити”, – сказав Ган.

Нагадаємо, минулого місяця Угорщина запропонувала розділити пакет допомоги Євросоюзу Україні у розмірі 50 мільярдів євро, який планується виділити протягом 2024-2027 років. Мовляв, для України буде достатньо 25 мільярдів євро, а посередині визначеного періоду потрібно буде визначити, коли Київ отримає решту суми.

Видання Financial Times написало, що Європейська комісія готується виділити Угорщині мільярди євро з фондів ЄС, які наразі заморожені через проблеми верховенства права. Цей крок міг би забезпечити підтримку Будапешта щодо виділення фінансової допомоги Україні. // LB.ua