Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая

Украина приостанавливает авиасообщение с Беларусью с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

О таком решении правительства на внеочередном заседании во вторник, 25 мая, сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

«С 00 часов 00 минут 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Только что на внеочередном заседании правительство поручило Мининфраструктуры, Госавиаслужбе и ГП «Украэрорух» принять для этого необходимые меры», — сообщил Премьер в своем Telegram-канале.

Согласно решению правительства, также украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Госпогранслужба также получила поручение прекратить оформление пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь через таможенные пункты аэропортов.

«Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров», — прокомментировал Шмыгаль.