Украина ввела санкции против Никарагуа. Верховная рада одобрила проект постановления №4689, которое президент Владимир Зеленский вчера внес в парламент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

«За» проголосовали 322 нардепа.

Президент просил парламент утвердить решение Совета национальной безопасности и обороны от 1 февраля 2021 года «О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к республике Никарагуа».

Отметим, введение санкций против Никарагуа обусловлено назначением «почетного консула» в аннексированном Россией Крыму. В прошлом году посол Никарагуа в РФ без согласования с Украиной посетила Крым для вручения так называемому «почетному консулу Никарагуа в РФ с резиденцией в Симферополе» Олегу Белавенцеву консульского патента.

Напомним, в начале октября Кабинет министров решил ввести санкции против Никарагуа из-за назначения так называемого «почетного консула» в оккупированном РФ Крыму.

Ранее РБК-Украина писало, что Никарагуа официально назначило «почетного консула» в Автономной республике Крым. Им стал одиозный Олег Белавенцев, которого еще в 2019 году Святошинский районный суд Киева заочно приговорил к 13 годам лишения свободы за посягательство на территориальную целостность Украины.