Україна офіційно стала кандидатом у члени Євросоюзу

Європейська рада надала Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Це рішення одноголосно підтримали всі лідери ЄС під час саміту у Брюсселі 23 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента Європейської ради Шарля Мішеля.

«Європейська рада щойно прийняла рішення про надання Україні та Молдові статусу кандидата в члени ЄС. Історичний момент. Сьогоднішній день знаменує собою вирішальний крок на вашому шляху до ЄС. Мої вітання президенту України Володимиру Зеленському та президенту Молдови Майї Санду, а також народам України та Молдови», — зазначив він.

Крім того, лідери ЄС визнали європейську перспективу Грузії та готові надати статус кандидата, як тільки будуть вирішені пріоритетні питання.

«Вітаю грузинський народ. Історичний момент у відносинах між ЄС та Грузією: майбутнє Грузії пов’язане з ЄС», — додав Мішель.