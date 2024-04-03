Україна та Фінляндія підписали безпекову угоду

Україна та Фінляндія уклали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Угода передбачає надання з боку фінського уряду довгострокової військової та фінансової допомоги, а також поглиблення співпраці з Києвом у політичній, фінансовій, гуманітарній галузях та у сфері реформ.

Окрім цього, Гельсінкі допомагатимуть Україні відбудовувати енергетичний сектор, оцінювати екологічні збитки, посилювати захист кордону й критичної інфраструктури, а також лікуватиме українських військових.

За словами Зеленського, це «сильний документ», що засвідчує готовність Фінляндії й надалі підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії.

Що за угода?

На полях липневого саміту НАТО у Вільнюсі лідери (G7) погодили Спільну декларацію про підтримку України, в якій зазначили, що кожен із них працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобов’язаннями та домовленостями у сфері безпеки. Україна, своєю чергою, взяла на себе зобов’язання щодо реформ.

До цієї ініціативи долучилися понад 20 країн. Велика Британія стала першою країною, яка уклала остаточну угоду. Відтоді двосторонні угоди з Україною також підписали Німеччина, Данія, Франція, Канада та Нідерланди. Про наміри укласти такі ж домовленості заявляли також у Греції та Естонії. // hromadske