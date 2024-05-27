Україна та Іспанія підписали двосторонню безпекову угоду: цього року Київ отримає €1 млрд. військової допомоги

Підписання відбулося під час візиту українського президента.

Президент Володимир Зеленський зустрівся в Мадриді з іспанським прем’єр-міністром Педро Санчесом. Вони підписали двосторонню безпекову угоду.

Про це президент України сказав на пресконференції в Іспанії (трансляція Суспільного). Він назвав її вагомим стратегічним документом.

“На цей рік ми зафіксували один мільярд євро військової допомоги“, – сказав президент.

Згідно з угодою, також Іспанія до 2027-го зобов’язалася допомогти на 5 млрд через Європейський фонд миру.

Іспанія висловила зацікавленість у спільному виробництві зброї та надасть додаткові снаряди і броньовану техніку.

Згодом президент уточнив, що в угоді йдеться і про гуманітарну допомогу, економічне відновлення та відбудову, підтримка українських реформ на шляху до членства в ЄС і НАТО та нашої Формули миру, посилення санкцій проти Росії.

Безпекова угода з Іспанією: пункти

В Офісі президента повідомили, що документ закріплює зобов’язання Іспанії підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для відновлення її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Цього року Іспанія надасть Україні 1 млрд євро військової допомоги. Іспанія готова продовжувати надавати всебічну підтримку протягом усього 10-річного терміну дії угоди.

Іспанія підтримує Ініціативу майбутніх Сил оборони України та приєдналася до кількох коаліцій спроможностей у межах Контактної групи з питань оборони України.

Іспанія й надалі підтримуватиме розвиток Сил безпеки й оборони України, надаватиме сучасне військове обладнання в різних сферах, підтримуватиме медичну підготовку та протезування українських військових, посилить морську безпеку України. Поглиблюватиметься двостороннє безпекове співробітництво у сферах розвідки, боротьби з організованою злочинністю та в оборонній промисловості, зокрема шляхом вивчення можливостей спільного виробництва та визначення можливих джерел фінансування, необхідних для розвитку оборонно-промислової бази України.

Голова іспанського уряду заявив, що Іспанія братиме участь в берлінському саміті щодо відновлення України. Він додав, що оборона, мир і відновлення – спільні пріоритети для його країни та України.

“Ви можете розраховувати на Іспанію в боротьбі за мир на основі цінностей статуту ООН”, – сказав він.

Санчес висловив сподівання на те, що в найближчому майбутньому Україна стане членом Євросоюзу.

Володимир Зеленський зі свого боку подякував Іспанії за допомогу та небайдужість, коли російські ракети та артилерія почали руйнувати українські населені пункти та вбивати дітей.

“Щомісяця одних тільки керованих авіабомб російська армія застосовує більше 3000. Цієї суботи дві російські бомби спалили вщент один із найбільших торговельних центрів у нашому міста Харків. Абсолютно цивільний об’єкт. Субота, день, дві бомби”, – сказав президент.

Зеленський обговорив із Санчесом подальше посилення протиповітряної оборони України.

“Путін багато говорить нібито про перемовини. Але різні народи вже мали справу із подібними диктаторами. Вони не брешуть тільки тоді, коли мовчать. Треба дивитися на реальні вчинки диктаторів”, – сказав він.

Іспанія стала вже десятою країною, яка підписала безпекову угоду з Україною.

Безпекові гарантії: чого прагне Україна

У липні 2023, на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО, Зеленський сказав, що Україна потребує отримання безпекових гарантій перед тим, як вона стане членом Альянсу. Ці гарантії мають бути не “замість НАТО”, а на шляху до нього, наголосив він. Президент сказав, що зараз реальних юридичних гарантій безпеки від партнерів держава не має, тож це може стати першим юридичним документом. А потім Україна може отримати окремі гарантії з окремими країнами-гарантами. У цих документах пропишуть конкретні речі, яких Україні не вистачає, наприклад, ППО, авіації – і підписанти гарантій працюватимуть над тим, аби закрити ці потреби. До цього документу можуть долучитися не лише члени G7, а й інші країни, хоча від початку документ орієнтований саме на “Велику сімку”.

У липні країни Group of 7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Підписанти сприятимуть реформам, які потрібні для членства України у НАТО. Наступним кроком є укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами.

Першою країною, з якою Україна уклала безпекову угоду, стала її потужна союзниця Велика Британія. // LB.ua