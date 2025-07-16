Верховна Рада відправила Дениса Шмигаля у відставку

Він очолював уряд української держави найдовше від усіх попередників.

Верховна Рада на засіданні 16 липня відправила у відставку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. За проголосував 261 народний депутат (трансляцію голосування вів Ярослав Железняк).

Урядовці на чолі з прем’єром прибули до зали ВР близько 14 години. Перед початком голосування Шмигаль виступив із промовою.

“Дякую воїнам, усім українцям і українкам, які тримають фронт”, – почав він виступ.

Шмигаль також подякував президенту, команді уряду, яка працювала “без відпусток і вихідних”, керівникам відомств і Верховній Раді. Згодом він перерахував основні, на його думку, досягнення Кабміну, зокрема забезпечення макрофінансової стійкості та залучення заморожених активів Росії на користь України.

“Ми увійшли до енергетичного простору ЄС, синхронізували нашу систему з європейською – це відбулося в перші дні повномасштабного вторгнення”, – нагадав він.

Також Шмигаль згадав про “стрибок” у євроінтеграції і виконання вже 80 % зобов’язань перед блоком, ветеранські програми, збереження економіки в умовах пандемії. 340 млрд гривень перебували на казначейському рахунку станом на ранок, додав Шмигаль. Він відзначив, що усі пенсії держава виплачувала вчасно.

Після Шмигаля слова взяла голова комітету з питань державної влади Олена Шуляк, яка сказала, що комітет рекомендував прийняти відставку.

Також перед голосуванням виступали народні депутати як представники різних фракцій і груп.

До призначення прем’єра і решти членів уряду всі поточні міністри перебуватимуть у статусі в.о.

Після голосування за відставку Шмигаля, як повідомили LB.ua в “Слузі народу”, ввечері 16 липня відбудеться засідання фракції.

“За результатами буде подання від коаліції по призначенню нового уряду на чолі зі Свириденко. Саме голосування за новий Кабмін буде 17 липня в парламенті”, – розповіли в “Слузі”.

Інший співрозмовник додав, що “наразі не вирішено, як саме будемо голосувати. Пакетом чи окремо”.

Шмигаль очолював український уряд найдовше від усіх своїх попередників – понад п’ять років. Він був призначений на посаду прем’єр-міністра у березні 2020 року, а до цього – був віцепрем’єром і керував Мінгромад і територій.

До приходу в Кабмін уродженець Львова Денис Шмигаль керував Бурштинською ТЕС та очолював Івано-Франківську обласну адміністрацію, був заступником начальника ГУ Міндоходів у Львівській області та працював на керівних посадах у Львівській ОДА.

4 березня 2020 року замінив на посаді першого прем’єр-міністра періоду президентства Володимира Зеленського – Олексія Гончарука.

Відставка уряду

Чутки про відставку прем’єра лунали з року в рік, і поточний винятком не став. Однак цього разу заміну складу Кабміну все ж таки проведуть.

Відставка голови уряду автоматично приводить до відставки усіх міністрів, хоча стаття 10 закону про воєнний стан забороняє припинення повноважень органів державної влади. Ярослав Железняк повідомив, що юристи ВР сказали, що можна відправляти уряд у відставку, попри цю норму.

Ще минулого місяця президент Володимир Зеленський, коментуючи можливе звільнення прем’єра, сказав шеф-редакторці LB, що якби він мав такий намір, то спершу повідомив би Шмигалю, а не журналістам. І додав, що такої розмови він з ним не проводив.

Втім, уже 13 липня президент повідомив, що провів з Денисом Шмигалем нараду, а 14 – що запропонував очолити уряд віцепрем’єрці Юлії Свириденко. Хоча кандидатуру голови уряду має обирати коаліція, після чого президент вносить її до Верховної ради.

Шмигалю президент запропонував стати міністром оборони – він вважає, що той має підходящий досвід.

15 липня Денис Шмигаль написав заяву на відставку. // LB.ua