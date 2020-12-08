Володимир Горбулін очолив наглядову раду «Укроборонпрому»

Горбулін під час засідання вказав на важливість реалізації ефективної реформи Укроборонпрому та забезпечення розвитку ОПК України.

Академіка Володимира Горбуліна обрали головою наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром».

Про це у Facebook повідомив генеральний директор «Укроборонпрому» Юрій Гусєв.

Він зазначив, що сьогодні відбулось засідання Наглядової Ради «Укроборонпрому», на якому, серед іншого, розглядали питання обрання голови Наглядової Ради.

«Головою Наглядовоі Ради одноголосно обрано Володимира Павловича Горбуліна, який за відповідним рішенням і підписав зі мною контракт», — написав Гусєв.

Зі свого боку Горбулін під час засідання вказав на важливість реалізації ефективної реформи Укроборонпрому та забезпечення розвитку ОПК України.

81-річний Володимир Горбулін — секретар Ради національної безпеки в 1996-1999 роках. Один з авторів Концепції національної безпеки і оборони України.

З 5 серпня 2014 по 30 липня 2018 року Горбулін був директором Національного інституту стратегічних досліджень.

Рік тому Горбулін очолив наглядову раду новоствореного Українського інституту досліджень безпеки.

Нагадаємо, 3 грудня Юрія Гусєва було призначено генеральним директором державного концерну «Укроборонпром». // LB.ua