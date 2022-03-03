ВР прийняла, нарешті, закон про колабораціонізм: каратися буде будь-яка співпраця з ворогом

Про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбук депутатка ВР від блоку «ЄС» Ірина Геращенко.

Сьогодні ВР прийняла, нарешті, закон про колабораціонізм, яким не лише визначила відповідну термінологію, але й віднесла до колабораціонізму:

-участь у збройному конфлікті на боці держави-агресора і НЗФ;

-організацію та участь у проведенні інформаційних компаній , а також публічні заклики, спрямовані на підтримку чи співробітництво з державою-агресором та окупаційною владою;

-ведення господарської діяльності спільно з окупаційною владою ;

-організацію та проведення під контролем держави-агресора виборів, референдумів;

-організацію масових заходів політичного характеру на підтримку держави-агресора;

— вступ на посади в так зв. органи окупаційної влади , якщо такі посади пов’язані з управлінням, прийняттям рішень на користь окупаційної влади ;

— передача матеріальних та нематеріальних ресурсів регулярним військам держави-агресора.

За всі ці діі передбачено кримінальну відповідальність.

Загалом, каратися буде будь-яка співпраця з ворогом. І це правильно!

Закон підтримали більше 270 депутатів.

«Як і закони у сфері інформаційної безпеки, що встановлюють заборону щодо виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ («внутрішнього конфлікту», «громадянського конфлікту», «громадянської війни»), глорифікації (прославлення) осіб, які здійснювали збройну агресію («повстанців», «ополченців», «ввічливих військових людей»).

Все буде Україна! Смерть окупантам, тюрма колаборантам.» — написала вона.