Я їду до України заради єдності», – Петро Порошенко

П’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко розповів, чому він повертається до України.

Деталі політик оприлюднив під час брифінгу у Варшаві.

Порошенко пояснив, що він повертається до України для єдності, а також тому, що він є чинним народним депутатом України:

“Я їду в Україну заради єдності, заради допомоги Україні, щоб ми могли стати в обороні країни та привернути міжнародну увагу”.

Також Петро Порошенко наголосив, що повертається як народний депутат Верховної Ради України, який не може пропустити важливі засідання. За його словами, з жовтня, відколи тема загроз російського вторгнення знову стала гострою , його політичній силі – партії “Європейська Солідарність” – чинна влада не дала можливості вносити свої пропозиції та поради щодо того, як зробити Україну міцнішою та ефективнішою.

“Сидячи на горі якійсь з паном Коломойським, з Єрмаком у Буковелі вони, може, і почувають себе на висоті, але моє повернення дасть ще одну нагоду оголосити позачергове засідання у Верховній Раді, присвячене цим загрозам”, – резюмував Петро Порошенко. // Букви