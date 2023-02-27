ЄС офіційно продовжив санкції проти Лукашенка та його оточення

Європейський Союз офіційно продовжив на рік чинні санкції щодо фізичних і юридичних осіб білорусі, включно з олександром лукашенком і його найближчим оточенням

Про це повідомляється в Офіційному журналі ЄС, пише УНН.

“На підставі перегляду рішення 2012/642/CFSP та враховуючи постійну серйозність ситуації в білорусі та причетність білорусі до незаконної агресії російської федерації проти України, доцільно залишити в силі всі заходи, ухвалені Союзом. Отже, рішення 2012/642/CFSP має бути продовжено до 28 лютого 2024 року”, – ідеться у повідомленні.

З жовтня 2020 року ЄС запровадив п’ять пакетів санкцій у зв’язку з ситуацією в білорусі, націлених загалом на 195 фізичних та 34 юридичних осіб, включно з лукашенком і його найближчим оточенням. Ідеться про заморожені активи і заборону на видачу віз до ЄС.

ЄС найрішучіше засуджує причетність білорусі до неспровокованого та невиправданого військового вторгнення рф в Україну. У відповідь на дії білорусі ЄС у 2022 році ухвалив низку заходів, зокрема санкції щодо 22 осіб.