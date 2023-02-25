ЄС схвалив десятий пакет санкцій проти Росії

Країни Європейського Союзу пізно ввечері в п’ятницю погодили десятий пакет санкцій проти Росії – це сталось рівно через рік із початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Про це повідомило шведське головування в Раді ЄС, передає “Європейська правда”.

Санкції передбачають, серед іншого, жорсткіші обмеження на експорт до Росії продукції подвійного призначення та технологій, цільові обмежувальні заходи проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують війну, поширюють пропаганду або постачають безпілотники, що використовуються Росією у війні, а також заходи протидії російської дезінформації.

“Спільними зусиллями держави-члени ЄС запровадили найпотужніші та найширші санкції за всю історію, щоб допомогти Україні перемогти у війні. ЄС залишається єдиним цілим з Україною та українським народом. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”, – підкреслили у шведському головуванні в ЄС.

It’s one year since Russia’s brutal and illegal invasion of Ukraine. Today, the EU approved the 10th package of Russian sanctions. The package includes e.g.: – Tighter export restrictions regarding dual-use and technology (1/3) — Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) February 24, 2023

Відомо, що схвалення санкційного пакета постійно відкладалось через позицію Польщі, яка вимагала посилення санкцій щодо торгівлі каучуком із Росією. Тепер санкційний пакет має бути схваленим письмовою процедурою Радою ЄС, і він набуде чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Раніше високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель висловив упевненість, що десятий пакет санкцій проти Росії буде ухвалено до 24 лютого – річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

За даними ЗМІ, у новому пакеті санкцій ЄС передбачені обмеження щодо понад 60 російських посадовців і політиків, деякі з яких вважаються причетними до кампанії з примусового вивезення українських дітей до Росії.