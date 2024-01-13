Євродепутати підтримали петицію позбавити Орбана права голосувати в Раді ЄС

У Європейському парламенті зібрали необхідну кількість підписів, а саме 120, під петицією щодо позбавлення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана права голосу в Раді ЄС.

Про це повідомив депутат Європарламенту, ініціатор відповідної петиції Петрі Сарвамаа.

На це знадобилося чотири дні, адже оголошено про початок збору підписів у Європарламенті було у вівторок на цьому тижні.

«Підписи зібрано! Ми на крок ближче до того, щоб позбавити Орбана права голосу», – написав він.

Депутат зауважив, що відгук з боку колег на цю «історичну петицію» був потужним. Документ підписали представники різних партій з кількох країн.

За словами Сарвамаа, тепер «було б вкрай важливо якнайшвидше оцінити остаточну загальну підтримку ідеї петиції на пленарному засіданні» у Європарламенті.

Депутат припустив, що це може відбутися наступного тижня, оскільки тоді «парламент голосуватиме за резолюцію щодо Угорщини».

Також депутат Європарламенту додав, що зміст резолюції знаходиться на стадії переговорів, і він вважає «дуже можливим» включення процедури, передбаченої частиною 2 статті 7 Договору про ЄС – «в певній формі». // Главком