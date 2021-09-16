Європарламент схвалив жорстку резолюцію про стан відносин з Росією

Депутати назвали Путіна «застійною авторитарною клептократією».

Європейський парламент у четвер, 16 вересня, схвалив жорстку резолюцію про стан відносин з Росією.

Документ було прийнято 494 голосами «за» при 103 «проти» і 72 «утримався», повідомляється на сайті ЄП.

Оцінюючи стан відносин між Євросоюзом та Росією, Європейський парламент дав зрозуміти, що розрізняє російський народ та «застійну авторитарну клептократію на чолі з довічним президентом» Володимиром Путіним і його олігархічним оточенням.

Депутати Європарламенту впевнені, що Росія має демократичне майбутнє, але поки що Європа має зменшувати свою залежність від російських енергоносіїв та разом зі США й іншими однодумцями врівноважувати антидемократичні зусилля РФ і Китаю. Інструментом цієї боротьби можуть бути санкції.

Європейський парламент вважає необхідним підтримувати країни Східного партнерства, зокрема Україну, сприяти проєвропейським реформам та основоположним свободам у цьому регіоні.

Далі у тексті зазначається, що ЄС повинен зменшити залежність від російського газу, нафти та іншої сировини, принаймні, поки Путін при владі. Європарламент вкотре підтвердив свою незгоду з будівництвом газопроводу «Північний потік — 2», який суперечить європейській солідарності і погрожує збільшити домінування Росії та залежність від російського газу.

Депутати Європарламенту також хочуть, щоб Євросоюз посилив боротьбу з відмиванням грошей із Росії, а також знайшов сховані в ЄС активи пов’язаних з Путіним осіб.

Члени парламенту закликали Євросоюз бути готовим до невизнання результатів виборів у Державну думу, якщо вони відбудуться з порушенням демократичних принципів та міжнародного права.

«Якщо парламентські вибори цього тижня в Росії будуть визнані нечесними, ЄС не повинен визнавати російську Думу і має ініціювати відсторонення країни від участі у міжнародних парламентських асамблеях, включаючи Парламентську асамблею Ради Європи. Постійні репресії Кремля проти опозиційних кандидатів, вільних ЗМІ та громадських організацій підривають легітимність та чесність цих виборів», — заявив доповідач Андрюс Кубілюс з Литви.

Як повідомляє «Польське радіо», в резолюцію також міститься заклик повернути Польщі уламки та чорні скриньки польського літака Ту-154, який розбився під Смоленськом у квітні 2010 року.

Також депутати написали в резолюції, що треба розкрити участь Росії у гібридних діях режиму Лукашенки проти Європейського Союзу, включаючи використання мігрантів як інструменту дестабілізації Заходу.

Нагадаємо, що у квітні 2021 року Росія заборонила в’їзд вісьмом європейським політикам, в тому числі і голові Європарламенту. // LB.ua