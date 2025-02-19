Євросоюз відмовився скасувати санкції проти Росії, навіть якщо це зроблять трампісти

Брюссель має власну санкційну політику, яка не залежить від рішень адміністрації Трампа.

У разі якщо Сполучені Штати Америки ухвалять рішення про скасування санкції проти Росії, то Європейський Союз не планує цього робити. Про це заявив єврокомісар з питань економіки та продуктивності, імплементації та спрощення Валдіс Домбровскіс.

Відповідаючи на запитання, чи ЄС скасує санкції проти РФ, якщо це зроблять США, він наголосив, що Брюссель має власну санкційну політику, яка не залежить від рішень адміністрації президента США Дональда Трампа.

«З огляду на політику нової адміністрації США, ЄС має взяти питання власної безпеки до своїх рук, це також стосується санкційної політики. Ви знаєте, що зараз йде робота над 16-м пакетом», – каже він. // Главком