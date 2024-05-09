Залужного призначено послом у Великій Британії

Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного послом у Британії та Ірландії. Указ №№316/2024 вже опубліковано на сайті глави держави.

“Призначити ЗАЛУЖНОГО Валерія Федоровича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного звільнено з військової служби з правом носіння форми. За даними ZN.UA, генерал ще у лютому написав рапорт на звільнення. Сталося це після проходження ВЛК, де його визнали непридатним.