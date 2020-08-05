Зеленский назначил начальника ГУР Минобороны

Руководить военной разведкой страны будет Кирилл Буданов.

Президент Владимир Зеленский сменил главу Главного управления разведки Министерства обороны. Вместо Василия Бурбы руководить военной разведкой страны будет Кирилл Буданов.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

«Назначить Буданова Кирилла Алексеевича начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины», — говорится в указе №308/2020 на сайте президента.

«Освободить Бурбу Василия Васильевича от должности начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины», — говорится в указе №307/2020. // LB.ua