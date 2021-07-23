Зеленский сменил руководителя Службы внешней разведки

Президент Владимир Зеленский назначил Александра Литвиненко главой Службы внешней разведки.

Об этом говорится в тексте указа №303/2021 на сайте ОП.

До этого глава государства уволил Валерия Кондратюка с должности главы СВР и Литвиненко — с должности директора Национального института стратегических исследований.

Кондратюк занимал должность главы Службы внешней разведки с 5 июня 2020 года.

В 2013 году он окончил Королевский колледж оборонных наук Великобритании. До этого — в 2009 году — учился в КНУ имени Тараса Шевченко по специальности «правоведение».

В 1994 году окончил Институт криптографии, связи и информатики Академии Федеральной службы контрразведки России по специальности «прикладная математика» (люстрационную проверку прошел в 2015 году).

Во времена президентства Петра Порошенко пять лет занимал должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. // УНИАН