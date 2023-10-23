Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ

Президент Володимир Зеленський провів кадрові перестановки в керівництві Служби безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на укази президента .

Президент призначив Андрія Швеця начальником Головного слідчого управління СБУ, Тамару Пашковську – на посаду начальника Управління роботи з особовим складом сцецслужби, Андрія Падалку – начальником Департаменту господарського забезпечення СБУ.

Також Зеленський звільнив Анатолія Сандурського з посади заступника голови СБУ.

До того ж, він звільнив Володимира Петриченка з посади начальника Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Проте він залишиться в спецслужбі на новій посаді.

Так, президент звільнив Анатолія Денисенка з посади начальника Управління СБУ у Вінницькій області. Саме на його місце й було призначено Петриченка.