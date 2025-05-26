Зеленський призначив нових голів низки РДА у Києві

На своїх посадах залишаються очільники двох районів.

Президент України Володимир Зеленський підписав низку розпоряджень щодо призначення нових голів РДА в Києві.

Згідно з документами, РДА очолять:

Голосіївський район — Софія Дунаєвська

Дарницький район — Олександр Ковтунов

Деснянський район — Максим Бахматов

Дніпровський район — Андрій Паладій

Подільський район — Володимир Наконечний

Святошинський район — Георгій Зантарая

Солом’янський район — Сергій Мовенко

Шевченківський район — Олександр Сазанович

Начальник КМВА Тимур Ткаченко уточнив, що на своїх посадах залишаються Кирило Фесик (Оболонська РДА) та Наталія Кондрашова (Печерська РДА).

Також Ткаченко повідомив, що з завтрашнього ранку новопризначені голови розпочинають роботу.

Контекст

“Перезавантаження” голів РДА начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко анонсував ще декілька місяців тому. У лютому в розмові з lb.ua він сказав, що не всі вони впоралися з завданнями, зокрема і з облаштуванням укриттів. Також була потреба призначити постійних керівників замість тимчасових. Яку саме кількість голів РДА із десяти він буде замінювати – Ткаченко не сказав. Він розповів, що мав розмову на цю тему із президентом, і йшлося, що РДА загалом потребують перезавантаження керівників.

Голови РДА входять до Ради оборони міста, яка ухвалює рішення колегіально. // LB.ua