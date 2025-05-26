Зеленський призначив нових голів низки РДА у Києві
На своїх посадах залишаються очільники двох районів.
Президент України Володимир Зеленський підписав низку розпоряджень щодо призначення нових голів РДА в Києві.
Згідно з документами, РДА очолять:
Голосіївський район — Софія Дунаєвська
Дарницький район — Олександр Ковтунов
Деснянський район — Максим Бахматов
Дніпровський район — Андрій Паладій
Подільський район — Володимир Наконечний
Святошинський район — Георгій Зантарая
Солом’янський район — Сергій Мовенко
Шевченківський район — Олександр Сазанович
Начальник КМВА Тимур Ткаченко уточнив, що на своїх посадах залишаються Кирило Фесик (Оболонська РДА) та Наталія Кондрашова (Печерська РДА).
Також Ткаченко повідомив, що з завтрашнього ранку новопризначені голови розпочинають роботу.
Контекст
“Перезавантаження” голів РДА начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко анонсував ще декілька місяців тому. У лютому в розмові з lb.ua він сказав, що не всі вони впоралися з завданнями, зокрема і з облаштуванням укриттів. Також була потреба призначити постійних керівників замість тимчасових. Яку саме кількість голів РДА із десяти він буде замінювати – Ткаченко не сказав. Він розповів, що мав розмову на цю тему із президентом, і йшлося, що РДА загалом потребують перезавантаження керівників.
Голови РДА входять до Ради оборони міста, яка ухвалює рішення колегіально. // LB.uaTweet