Зеленський та Стармер підписали угоду про 100-річне партнерство України й Великої Британії

Угоду про 100-річне партнерство у Києві підписали Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Сьогогодні дійсно історичний день. Відносини України та Великої Британії близькі як ніколи. Ми вийшли на новий рівень, це більше, ніж стратегічні відносин. Ми підписали Угоду про 100-річне партнерство”, – розповів Зеленський.

Цей документ поглибить двосторонні відносини в оборонній сфері та передбачає подальшу військову допомогу Києву.

Як повідомляв Укрінформ, 12 січня 2024 року Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у Києві підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки. Цей документ офіційно закріплює підтримку, яку Британія продовжуватиме надавати України, включаючи обмін розвідданими, медичну та військову підготовку та оборонно-промислову співпрацю.

Деталі 100-річної угоди з Україною раніше повідомив уряд Британії. Так, історична угода передбачає посилення військового співробітництва у сфері морської безпеки за допомогою нової структури щодо зміцнення безпеки Балтійського, Чорного та Азовського морів і стримування російської агресії. Документ об’єднає експертів для розвитку науково-технічного партнерства в таких сферах, як охорона здоров’я, агротехнології, космос і безпілотники, а також для побудови дружби через навчальні проєкти.

Ця угода також закріплює позицію Великої Британії як пріоритетного партнера України в енергетичному секторі, стратегії видобутку критично важливих корисних копалин та виробництві «зеленої» сталі.

Крім того, Британія в рамках угоди на прохання України розробила нову схему відстеження викраденого зерна з українських полів на окупованих Росією територіях, яке потім перемарковують і продають далі. Створена спеціальна база даних, яку передасть Україні міністр охорони довкілля Британії.