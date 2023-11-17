Зеленський звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки України

 

Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Тарасовського з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки України.

Зеленський звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки України

Олександр Тарасовський. Фото – сайт Служби зовнішньої розвідки України

Про це йдеться в указі на сайті Офісу президента

Причина звільнення не вказана. Тарасовський обіймав посаду заступника голови СЗР України з 21 січня 2022 року. // УП

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