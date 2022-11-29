15% водіїв в Україні несвідомо «шпигують» на користь РФ, використовуючи російські додатки

В Україні досі можна встановити та користуватись через VPN російськими додатками «2-GIS» та «Яндекс Карты и Навигатор», які контролюються урядом країни-агресора.

Через ці додатки російський уряд в онлайн режимі отримує інформацію про ситуацію на українських дорогах, проїзд військової техніки та навіть входи й виходи до будь-якого будинку. Для цього їм не потрібна армія шпигунів, адже цю інформацію збирають та передають тисячі наших водіїв. 15%, а це кожен сьомий водій в Україні, використовує російські мобільні навігатори під час поїздок, йдеться в дослідженні Громадської спілки «Асоціація відповідальних перевізників». Об’єднання перевізників неодноразово зверталось до РНБОУ, МВС та СБУ аби їх роботу було заблоковано на території України, однак, крім листів на адресу магазинів мобільних додатків дії відповідних структур поки не йдуть.

Чому ці додатки належать саме російському уряду?

Російські автонавігатори «2-GIS» та «Яндекс Карти і Навігатор», попри санкції та тотальне вигнання з України російського бізнесу, досі є доступними на для завантаження та активно використовуються через VPN. Застосунки отримують та можуть передати безліч інформації про українські міста, включаючи об’єкти критичної інфраструктури, переміщення військових чи місця скупчення людей. Водій може навіть не знати, що став шпигуном – щоб передати інформацію йому просто потрібно проїхати повз ці об’єкти з увімкненим навігатором. За даними «Асоціації відповідальних перевізників», найбільше російських додатків встановлено у телефонах автомобілістів у Харкові, Одесі чи Дніпрі. Таких користувачів там від 42% до 58%.

Власники застосунків не приховують своє російське коріння. З App Store та Google Play на сторінці додатка «2-GIS карти і навігатор офлайн» раніше можна було дізнатись, що розробником додатка є зареєстрована в ОАЕ компанія Urbi Gulf FZ-LLC. Зараз він недоступний для завантаження, але лише в Україні. За кордоном таких обмежень немає, так само в нашій країні їм можна користуватись через VPN. У Політиці конфіденційності, яка є у вільному доступі, вказано, що обробку персональних даних здійснює кіпрська компанія 2GIS LOCAL SEARCH LIMITED. Її основні бенефіціари, за даними “Асоціації відповідальних перевізників” – громадянин Росії Олександр Сисоєв та державний Сбербанк Росії. Окрім цього, головний офіс компанії ТОВ “ДубльГіс”, що надає право безкоштовно користуватись 2-GIS, розташований в російському в Новосибірську. У червні 2020 року 72% акцій компанії-виробника застосунку придбав той самий Сбербанк, ще 3% її акцій належить ТОВ «О2О Холдинг» — спільному підприємству «Сбербанку» і Mail.ru Group. Є навіть сайт https://2gis.ua/kyiv, де збирають інформацію про розташування організацій, висотність будівель та входи і виходи з них.

«Яндекс Карти і Навігатор» – давно відомий в Україні. В Політиці конфіденційності зазначено, що розпорядником персональних даних є зареєстроване в РФ ТОВ «Яндекс». Вона теж опосередковано належить «Сербанку Росії».

Yandex та 2GIS включені до Реєстру організаторів розповсюдження інформації в мережі Інтернет та відповідно до Федерального закону РФ «Про інформацію» мають не тільки зберігати відомості про користувачів та їх реєстраційні дані, але й передавати всі отримані дані по запиту підрозділам Федеральної служби безпеки РФ. Це значить, що будь-яка інформація, яку «побачить» навігатор, вже через кілька хвилин можуть вивчати військові країни-агресора. Особливо це небезпечно в тому випадку, коли російськими навігатором користуються, волонтери, що їздять на передову, військові, чи працівник критичної інфраструктури. Ще гостріше питання такої розвідувальної інформації, постало у зв’язку з використанням РФ дронів камікадзе, що як і автонавігатор рухаються за заздалегідь встановленим маршрутом.

Що робити в такій ситуації?

Використання російських навігаторів в Україні – питання життя і безпеки. Регулярні ракетні обстріли та застосування дронів камікадзе, означає те, що ворог постійно шукає нові цілі та об’єкти для ураження, йому вкрай цікаво які шляхи й мости є більш завантаженими, куди їздить на роботу військовослужбовець, а куди головний інженер ТЕЦ. Тому питання негайного припинення використання російських мобільних застосунків шпигунів це питання безпеки кожного Українця.

«Асоціація відповідальних перевізників» звернулась до правоохоронних органів з проханням вплинути на ситуацію та заборонити в Україні роботу російських агрегаторів. І вже вдруге – до РНБО. Однак, поки реакції немає. Міністерство цифрової трансформації у кінці вересня проінформувало «Асоціацію автомобільних перевізників» про своє звернення до корпорацій Google та Apple посприяти вирішенню проблеми та заборонити мобільні додатки. Однак ситуація не змінилась – «2-GIS» та «Яндекс Карти і Навігатор» можна завантажити без проблем та користуватись ними через сервіси VPN. Причини умовної бездіяльності влади, як правові так і суто технічні. Тому на практиці проблема досі не вирішена. Наприклад, російські компанії, навіть ті щодо яких вже застосовано санкції, активно уникають їх шляхом залучення юридичних осіб посередників. Технічно, попри блокування доступу до відповідних серверів, VPN сервіси дозволяють обходити обмеження – і понад 15% водіїв в Україні свідомо чи ні це роблять.

Причина такої по суті суїцидальної прихильності наших водіїв до російських автонавігаторів можна пояснити тільки поганою поінформованість і нерозумінням того, що за їх маршрутом у Яндексі завтра може летіти “російський шахід”.

Тому окрім дій Уряду, потрібно краще інформувати водіїв про те, до чого може призвести користування російськими навігаторами. Служби таксі, та кур’єрської доставки також можуть посприяти цьому процесу. Наприклад, Uklon не надає доступу до російських застосунків, таких як Яндекс (Yandex), 2GIS, CityGuide та Navitel під час здійснення замовлень. Тож водіям, які співпрацюють з Uklon, пропонують ознайомитися в налаштуваннях Uklon Driver з альтернативними навігаторами для роботи, або ж завантажити аналог.

Аби кардинально змінити ситуацію, вимог зі сторони бізнесу недостатньо – потрібна синергія зусиль з державних органів та суспільства. Українські водії мають зрозуміти ризик, який несе використання російських навігаторів та видалити їх. Якщо більшість споживачів відмовляються від цих програм, це дозволить мінімізувати шкоду від них та зміцнити безпеку країни.