55% українців негативно оцінюють діяльність партії «Слуга народу»

Згідно з опитуванням, 55% українців негативно оцінюють діяльність президентської партії “Слуга народу” і лише 7% респондентів – скоріше “дуже добре”.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Соціологи дізналися, що скоріше або дуже добре оцінюють діяльність партії “Слуга народу” – 7%.

У той же час третина респондентів з числа опитаних, або 31%, оцінюють діяльність СН ні добре, ні погано. Водночас погано або дуже погано оцінили діяльність партії 55% громадян.

Дослідження тривало 16-22 травня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1 002 респонденти у віці 18 років і старше, що мешкають у всіх регіонах України.

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас з 1 002 респондентів 26 до 24 лютого 2022 року проживали на території, які зараз окупована), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3% для показників, близьких до 25%, 2,1% − для показників, близьких до 10% та 1,5% − для показників, близьких до 5%.

КМІС зазначає, що за умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, однак соціологи вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення. // УП