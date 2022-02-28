Актуальна мапа працюючих аптек по всій Україні

Список склала команда Liki24.com за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.

Команда Liki24.com за підтримки Міністерства цифрової трансформації України зробила актуальну мапу працюючих аптек по всій Україні.

Знайти аптеку можна на карті. Мапа оновлюється з невеликою затримкою, знайти найактуальніші дані можна в таблиці.

Мапа та перелік працюючих аптек буде розширюватися.

«Станом на сьогодні немає інформації про аптеки, які працюють у місті Києві. Тому сайт Liki24.com закликає керівників всіх аптечних мереж терміново вийти на зв’язок і повідомити, які точки продажу будуть працювати в столиці та в інших містах, — йдеться в повідомленні. — Списки працюючих аптек надсилайте на адресу: [email protected] Або телефонуйте: +380 50 713 7373, Андрій Влайко».

Оновлення. У КМДА повідомили перелік аптек КП «Фармація», що працюють станом на 12:00 28 лютого –https://cutt.ly/sAqfhPn

Столична влада закликала мешканців столиці, які мають потребу у медикаментах (у тому числі життєвонеобхідних – гіпотензивні засоби, інсуліни тощо) якнайшвидше скористатися можливістю їх придбати. У КМДА уточнили, що перелік відчинених аптек може змінюватися, зважаючи на питання безпеки роботи закладів за конкретними адресами.

Нагадаємо, у Києві з 08:00 понеділка, 28 лютого, запрацювали продуктові магазини та комунальний транспорт. Поїзди метро курсуватимуть набагато рідше, ніж зазвичай.

У столиці тривають вуличні бої практично в кожному районі міста. Тому киян просять не виходити на вулицю без нагальної потреби – тільки коли потрібно купити продукти або ліки. // LB.ua