Английские пословицы на тему “время” для повседневного общения

Хотите блеснуть мудростью или просто разнообразить свой английский? Попробуйте выучить несколько интересных пословиц и применять их в общении, конечно, если это уместно. Специалисты образовательного центра Cambridge.ua, ведущие курсы английского онлайн в рамках языковой подготовки Cambridge Assessment English, предлагают несколько популярных английских пословиц, выучив которые, можно более углубленно окунуться в среду неформального общения на английском языке.

The darkest hour is just before the dawn

Наверно, наиболее оптимистичная поговорка из всех существующих. Её перевод:

Самый темный час перед рассветом.

Помним, что пословицы следует воспринимать метафорически, то есть кроме прямого значения, они имеют и переносное. Оптимизм заключается в том, что никогда не стоит терять надежду. Какие бы плохие события ни происходили в жизни, после них настанет “белая полоса”, и жизнь наладится.

Вывод: сохраняйте веру в светлое будущее и не позволяйте сегодняшним невзгодам сломить вас.

Time heals all wounds

Но человеку, пережившему утрату близкого или разрыв долгих отношений, не скажешь: “Не переживай, еще и на твоей улице будет праздник”. Человеку в горе и печали уместнее будет сказать:

Remember, time heals all wounds. – Помни, время лечит любые раны.

То есть, пройдет какое-то время, и боль не будет уже такой сильной. Да, останутся “шрамы”, но так остро болеть уже не будет.

Вывод: как бы ни было больно, постарайтесь сфокусироваться на будущем и помнить, что станет легче.

Lost time is never found again

Следующая поговорка несет в себе меньше эфемерных надежд и больше рациональной мудрости. Ведь время и правда идет только вперед, его не замедлить и не ускорить. Потерянное время уходит вспять и его никак не вернуть.

Вывод: живите здесь и сейчас, не откладывая жизнь на потом.

It is too late to lock the stable door when the horse is stolen

В русском языке есть аналогичная поговорка:

После драки кулаками не машут.

Её истинное значение и мудрость в том, что не стоит продолжать спорить и пытаться что-то изменить, когда уже всё обсудили и приняли решение. То же касается и чего-то уже свершившегося, за что пытаются ругать кого-то или обвинять. Ведь в этом уже мало смысла: что сделано, то сделано.

Вывод: принимайте то, что происходит, без лишних обид и обвинений. Если не хотите, чтобы что-то повторилось вновь, четко донести свою позицию окружающим.

With time and patience the leaf of the mulberry bush becomes satin

Дословный перевод:

Время и терпение тутовый лист превращают в шелк.

Какую мудрость несет эта пословица? Важно научиться быть терпеливым и давать необходимое время на осуществление ваших мечт и достижения целей, например. Тот, кто желает получить всё “здесь и сейчас”, не получает ничего и никогда.

Вывод: умейте быть терпеливым, и ваше терпение и упорство будут вознаграждены.

One day is worth two tomorrow

В дополнение к предыдущей поговорке:

Одно сегодня лучше, чем два завтра.

Вы знаете, что “завтра” не существует? Это абстрактное понятие, которое в реальности не наступает никогда. Начинается новый день – и это уже “сегодня”. Поэтому откладывание на “завтра” – это откладывание на “никогда”.

Если вы хотите реализовать мечту или достигнуть какой-то цели, важно не только запастись терпением, но и каждый день, сегодня, делать что-то, что приблизит вас к цели или мечте.

Вывод: живите сегодня, действуйте сейчас, и это также будет вознаграждено.

There is a time to speak and a time to be silent

Есть похожая по смыслу поговорка и в русском языке:

Сказанное слово серебряное, а не сказанное — золотое.

Она говорит нам о том, что важно понимать, когда нужно что-то сказать, а когда лучше и промолчать. Такая мудрость приходит с опытом, но важно обращать внимание на жизненные уроки и усваивать их как можно быстрее.

Вывод: будьте аккуратны в своих выражениях. Лучше лишний раз промолчать, чем взболтнуть лишнего.