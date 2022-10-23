Английские пословицы на тему “время” для повседневного общения
Хотите блеснуть мудростью или просто разнообразить свой английский? Попробуйте выучить несколько интересных пословиц и применять их в общении, конечно, если это уместно. Специалисты образовательного центра Cambridge.ua, ведущие курсы английского онлайн в рамках языковой подготовки Cambridge Assessment English, предлагают несколько популярных английских пословиц, выучив которые, можно более углубленно окунуться в среду неформального общения на английском языке.
The darkest hour is just before the dawn
Наверно, наиболее оптимистичная поговорка из всех существующих. Её перевод:
Самый темный час перед рассветом.
Помним, что пословицы следует воспринимать метафорически, то есть кроме прямого значения, они имеют и переносное. Оптимизм заключается в том, что никогда не стоит терять надежду. Какие бы плохие события ни происходили в жизни, после них настанет “белая полоса”, и жизнь наладится.
Вывод: сохраняйте веру в светлое будущее и не позволяйте сегодняшним невзгодам сломить вас.
Time heals all wounds
Но человеку, пережившему утрату близкого или разрыв долгих отношений, не скажешь: “Не переживай, еще и на твоей улице будет праздник”. Человеку в горе и печали уместнее будет сказать:
Remember, time heals all wounds. – Помни, время лечит любые раны.
То есть, пройдет какое-то время, и боль не будет уже такой сильной. Да, останутся “шрамы”, но так остро болеть уже не будет.
Вывод: как бы ни было больно, постарайтесь сфокусироваться на будущем и помнить, что станет легче.
Lost time is never found again
Следующая поговорка несет в себе меньше эфемерных надежд и больше рациональной мудрости. Ведь время и правда идет только вперед, его не замедлить и не ускорить. Потерянное время уходит вспять и его никак не вернуть.
Вывод: живите здесь и сейчас, не откладывая жизнь на потом.
It is too late to lock the stable door when the horse is stolen
В русском языке есть аналогичная поговорка:
После драки кулаками не машут.
Её истинное значение и мудрость в том, что не стоит продолжать спорить и пытаться что-то изменить, когда уже всё обсудили и приняли решение. То же касается и чего-то уже свершившегося, за что пытаются ругать кого-то или обвинять. Ведь в этом уже мало смысла: что сделано, то сделано.
Вывод: принимайте то, что происходит, без лишних обид и обвинений. Если не хотите, чтобы что-то повторилось вновь, четко донести свою позицию окружающим.
With time and patience the leaf of the mulberry bush becomes satin
Дословный перевод:
Время и терпение тутовый лист превращают в шелк.
Какую мудрость несет эта пословица? Важно научиться быть терпеливым и давать необходимое время на осуществление ваших мечт и достижения целей, например. Тот, кто желает получить всё “здесь и сейчас”, не получает ничего и никогда.
Вывод: умейте быть терпеливым, и ваше терпение и упорство будут вознаграждены.
One day is worth two tomorrow
В дополнение к предыдущей поговорке:
Одно сегодня лучше, чем два завтра.
Вы знаете, что “завтра” не существует? Это абстрактное понятие, которое в реальности не наступает никогда. Начинается новый день – и это уже “сегодня”. Поэтому откладывание на “завтра” – это откладывание на “никогда”.
Если вы хотите реализовать мечту или достигнуть какой-то цели, важно не только запастись терпением, но и каждый день, сегодня, делать что-то, что приблизит вас к цели или мечте.
Вывод: живите сегодня, действуйте сейчас, и это также будет вознаграждено.
There is a time to speak and a time to be silent
Есть похожая по смыслу поговорка и в русском языке:
Сказанное слово серебряное, а не сказанное — золотое.
Она говорит нам о том, что важно понимать, когда нужно что-то сказать, а когда лучше и промолчать. Такая мудрость приходит с опытом, но важно обращать внимание на жизненные уроки и усваивать их как можно быстрее.
Вывод: будьте аккуратны в своих выражениях. Лучше лишний раз промолчать, чем взболтнуть лишнего.Tweet