Английские пословицы на тему “время” для повседневного общения

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Хотите блеснуть мудростью или просто разнообразить свой английский? Попробуйте выучить несколько интересных пословиц и применять их в общении, конечно, если это уместно. Специалисты образовательного центра Cambridge.ua, ведущие курсы английского онлайн в рамках языковой подготовки Cambridge Assessment English, предлагают несколько популярных английских пословиц, выучив которые, можно более углубленно окунуться в среду неформального общения на английском языке.

Английские пословицы на тему “время” для повседневного общения

The darkest hour is just before the dawn

Наверно, наиболее оптимистичная поговорка из всех существующих. Её перевод:

Самый темный час перед рассветом.

Помним, что пословицы следует воспринимать метафорически, то есть кроме прямого значения, они имеют и переносное. Оптимизм заключается в том, что никогда не стоит терять надежду. Какие бы плохие события ни происходили в жизни, после них настанет “белая полоса”, и жизнь наладится.

Вывод: сохраняйте веру в светлое будущее и не позволяйте сегодняшним невзгодам сломить вас.

Time heals all wounds

Но человеку, пережившему утрату близкого или разрыв долгих отношений, не скажешь: “Не переживай, еще и на твоей улице будет праздник”. Человеку в горе и печали уместнее будет сказать:

Remember, time heals all wounds. – Помни, время лечит любые раны.

То есть, пройдет какое-то время, и боль не будет уже такой сильной. Да, останутся “шрамы”, но так остро болеть уже не будет.

Вывод: как бы ни было больно, постарайтесь сфокусироваться на будущем и помнить, что станет легче.

Lost time is never found again

Следующая поговорка несет в себе меньше эфемерных надежд и больше рациональной мудрости. Ведь время и правда идет только вперед, его не замедлить и не ускорить. Потерянное время уходит вспять и его никак не вернуть.

Вывод: живите здесь и сейчас, не откладывая жизнь на потом.

It is too late to lock the stable door when the horse is stolen

В русском языке есть аналогичная поговорка:

После драки кулаками не машут.

Её истинное значение и мудрость в том, что не стоит продолжать спорить и пытаться что-то изменить, когда уже всё обсудили и приняли решение. То же касается и чего-то уже свершившегося, за что пытаются ругать кого-то или обвинять. Ведь в этом уже мало смысла: что сделано, то сделано.

Вывод: принимайте то, что происходит, без лишних обид и обвинений. Если не хотите, чтобы что-то повторилось вновь, четко донести свою позицию окружающим.

With time and patience the leaf of the mulberry bush becomes satin

Дословный перевод:

Время и терпение тутовый лист превращают в шелк.

Какую мудрость несет эта пословица? Важно научиться быть терпеливым и давать необходимое время на осуществление ваших мечт и достижения целей, например. Тот, кто желает получить всё “здесь и сейчас”, не получает ничего и никогда.

Вывод: умейте быть терпеливым, и ваше терпение и упорство будут вознаграждены.

One day is worth two tomorrow

В дополнение к предыдущей поговорке:

Одно сегодня лучше, чем два завтра.

Вы знаете, что “завтра” не существует? Это абстрактное понятие, которое в реальности не наступает никогда. Начинается новый день – и это уже “сегодня”. Поэтому откладывание на “завтра” – это откладывание на “никогда”.

Если вы хотите реализовать мечту или достигнуть какой-то цели, важно не только запастись терпением, но и каждый день, сегодня, делать что-то, что приблизит вас к цели или мечте.

Вывод: живите сегодня, действуйте сейчас, и это также будет вознаграждено.

There is a time to speak and a time to be silent

Есть похожая по смыслу поговорка и в русском языке:

Сказанное слово серебряное, а не сказанное — золотое.

Она говорит нам о том, что важно понимать, когда нужно что-то сказать, а когда лучше и промолчать. Такая мудрость приходит с опытом, но важно обращать внимание на жизненные уроки и усваивать их как можно быстрее.

Вывод: будьте аккуратны в своих выражениях. Лучше лишний раз промолчать, чем взболтнуть лишнего.

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