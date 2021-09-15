Аваков нагадав скандальну фразу Арестовича про АТО та порадив прибрати його з посади

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагадав Офісу президента заяву радника голови ОПУ Олексія Арестовича, що «АТО – це курорт для хлопчиків», та рекомендував прибрати його з посади.

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

“Мій товариш, військовий, матюкаючись, надіслав мені цей рідкісної гидоти ролик Арестовича. Якогось радника, члена, спікера і так далі… Я рідко, особливо останнім часом, даю поради тим, хто їх не потребує, але… у цьому випадку хочу порадити: Шановний Офіс президента, навіть якщо ніхто з вас не віруючий – зберіть пальці в знамення – перехрестіть хвороби – потім себе – і пошліть цього персонажа… подалі. Чи не підставляйте країну і президента”, – наголосив Аваков.

Він зазначив, що фантазії Арестовича – від перейменування України в Русь-Україну чи заяви про АТО та війну, як і багато інших перлів – впливає на ставлення до влади.

“Я думаю, ці слова самозакоханого пустоцвіту побачать у кожному будинку учасника АТО… і шкода, якщо побачать у будинку загиблих бійців… Мерзотник, зі смішком розповідає, між іншим, про загибель на війні наших солдат”, – сказав ексміністр.

Аваков вважає, що українці дадуть таким заявам оцінку.

“А ось чи може такий персонаж представляти Україну в різних офісах і організаціях – питання не до суспільства. Упевнений, що реакція керівників країни, після перегляду цього ролика, буде негайною, – додав він. // Діло