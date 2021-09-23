Безопасность на дороге: какие бывают шлемы для мотоцикла

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От падений не застрахован ни один мотоциклист, вне зависимости от его опыта и уровня навыка езды. Статистические данные показывают, что больше 80% аварий с летальным исходом сопряжены с травмами головы. Поэтому важно правильно выбрать средства защиты, в том числе шлем для мотоцикла.

Существует множество разнообразных моделей такой экипировки, выполненных в соответствии с различными предпочтениями и потребностями. О них рассказывают специалисты компании Мотодом.

Мотошлем

Разновидности шлемов для мотоцикла

Помимо защитной функции (от механических ударов, пыли, грязи, ветра), шлем для мотоцикла также является декоративным элементом, позволяющим выразить собственные интересы и характер райдера. На сегодня есть разные версии шлемов, с различными параметрами и формой.

Какие модели можно приобрести:

  1. Интеграл. Полностью закрытая модель с защитой подбородка. Обеспечивает полноценную безопасность головы и глаз. Смотровой визор эффективно предотвращает попадание под шлем ветра, грязи, насекомых. Наиболее популярная версия с высоким уровнем защиты и широким углом обзора.
  2. Модуляр. Внешне модель шлема для мотоцикла похожа на интегральную. Разницей является полностью откидывающаяся передняя часть с подбородком. В поездке это позволяет попить или перекурить, не снимая шлема. Особенности конструкции делают модулярные шлемы для мотоцикла менее прочными, однако поддерживают достаточно высокий уровень защиты.
  3. Открытый (полулицевой, «опен-фейс»). Модель, покрывающая всю голову, кроме лицевой части. Конструкция не имеет подбородочной дуги, за счет чего немного расширяется угол обзора и повышается интенсивность вентиляции в жаркое время года. В таком исполнении шлем для мотоцикла может быть оснащен визором, козырьком от солнца или усиленной защитой щек. Популярный вариант для водителей скутеров, чопперов.
  4. Кроссовый. Модель имеет усиленную выдвинутую вперед подбородочную дугу и козырек. Это позволяет предотвратить проникновение внутрь пыли, грязи, летящих навстречу камней. Защита глаз в таком варианте выполняется с помощью специальных кроссовых очков, надеваемых поверх шлема.

Шлемы для мотоциклов существуют и в других, более узконаправленных версиях, отмечают эксперты компании  Мотодом. Также можно модернизировать шлем с помощью комплектующих к экипировке. Ассортимент включает визоры, линзы, подкладки и даже Bluetooth-гарнитуры для поддержания связи в условиях быстрой езды, они располагаются внутри шлема для мотоцикла, позволяя переговариваться, несмотря на внешний шум.

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