Безопасность на дороге: какие бывают шлемы для мотоцикла

От падений не застрахован ни один мотоциклист, вне зависимости от его опыта и уровня навыка езды. Статистические данные показывают, что больше 80% аварий с летальным исходом сопряжены с травмами головы. Поэтому важно правильно выбрать средства защиты, в том числе шлем для мотоцикла.

Существует множество разнообразных моделей такой экипировки, выполненных в соответствии с различными предпочтениями и потребностями. О них рассказывают специалисты компании Мотодом.

Разновидности шлемов для мотоцикла

Помимо защитной функции (от механических ударов, пыли, грязи, ветра), шлем для мотоцикла также является декоративным элементом, позволяющим выразить собственные интересы и характер райдера. На сегодня есть разные версии шлемов, с различными параметрами и формой.

Какие модели можно приобрести:

Интеграл. Полностью закрытая модель с защитой подбородка. Обеспечивает полноценную безопасность головы и глаз. Смотровой визор эффективно предотвращает попадание под шлем ветра, грязи, насекомых. Наиболее популярная версия с высоким уровнем защиты и широким углом обзора. Модуляр. Внешне модель шлема для мотоцикла похожа на интегральную. Разницей является полностью откидывающаяся передняя часть с подбородком. В поездке это позволяет попить или перекурить, не снимая шлема. Особенности конструкции делают модулярные шлемы для мотоцикла менее прочными, однако поддерживают достаточно высокий уровень защиты. Открытый (полулицевой, «опен-фейс»). Модель, покрывающая всю голову, кроме лицевой части. Конструкция не имеет подбородочной дуги, за счет чего немного расширяется угол обзора и повышается интенсивность вентиляции в жаркое время года. В таком исполнении шлем для мотоцикла может быть оснащен визором, козырьком от солнца или усиленной защитой щек. Популярный вариант для водителей скутеров, чопперов. Кроссовый. Модель имеет усиленную выдвинутую вперед подбородочную дугу и козырек. Это позволяет предотвратить проникновение внутрь пыли, грязи, летящих навстречу камней. Защита глаз в таком варианте выполняется с помощью специальных кроссовых очков, надеваемых поверх шлема.

Шлемы для мотоциклов существуют и в других, более узконаправленных версиях, отмечают эксперты компании Мотодом. Также можно модернизировать шлем с помощью комплектующих к экипировке. Ассортимент включает визоры, линзы, подкладки и даже Bluetooth-гарнитуры для поддержания связи в условиях быстрой езды, они располагаются внутри шлема для мотоцикла, позволяя переговариваться, несмотря на внешний шум.