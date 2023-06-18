Безпека та захист особистих даних в онлайн казино: рекомендації експертів 

Легальні азартні заклади в Україні завжди ліцензовані. Це підтверджують експерти сайту про онлайн казино Casino Zeus, та його засновником Олексієм Івановим. Вони дають декілька порад щодо вибору платформи з ліцензією, та кілька рекомендацій щодо захисту особистої інформації під час відвідування онлайн-казино. Це дасть змогу уникнути втрати особистої інформації, платіжних реквізитів.

Ліцензування як перевага

Перші віртуальні клуби з ліцензією з’являються в країні вже 2021 року. Скриптові сайти з підробленим програмним забезпеченням стають менш популярними. Онлайн-казино з дозволом від регулятора безпечні, а також вигідні як державі, так і користувачеві.

Експерти наводять деякі ознаки так званого “скриптового” казино, знаючи які можна уникнути відвідування подібних порталів:

Азартні віртуальні розваги. Казино без ліцензії додають в асортимент підроблені ігри, які вирізняються дуже низьким відсотком віддачі та поганою оптимізацією під мобільні операційні системи. Обслуговування. Служба підтримки в “скриптових” клубах працює погано. Наприклад, зв’язатися з фахівцем неможливо, співробітник відповідає повільно і не здатний вирішити проблему гравця. Виведення грошей. Зняти виграш із неперевіреного казино неможливо. Адміністрація під вигаданими приводами відмовляє, а оскаржити рішення співробітників неможливо. Блокування. Неліцензовані казино часто блокуються, тому гравцям доводиться користуватися дзеркалами сайту та VPN. Бібліотека слотів. Обмежений асортимент віртуальних розваг, низька жанрова різноманітність.

Доповнимо, що ще однією ознакою неблагонадійного казино є використання криптовалют як єдиного платіжного методу. Казино з ліцензією від регулятора гарантовано виводять гроші, обслуговують гравців у цілодобовому режимі, пропонують запускати сертифіковані ігрові автомати.

Віртуальні клуби з ліцензією пропонують клієнтам користуватися різноманітними платіжними способами. Наприклад, можна поповнити рахунок і вивести гроші через банківські картки емітентів Visa, MasterCard, термінали самообслуговування і з рахунків мобільних операторів. Після законодавчого врегулювання, очікується поява криптовалют для поповнення рахунку і виведення грошей.

Як захистити дані

Під час гри в онлайн-казино існує ризик втрати як особистої та платіжної інформації, так і грошей. Експерти рекомендують зважати на вимоги відповідальної гри, а отже робити мінімальні ставки, проходити верифікацію, не обирати розваги з низькою віддачею та від невідомих розробників. Також важливо керувати часом, щоб проводити в казино не більше двох-трьох годин.

Розглянемо основні правила безпечної гри в казино:

Пристрій. Рекомендуємо оновлювати операційну систему, увімкнути брандмауер або скористатися стороннім антивірусним ПЗ. Деякі гравці рекомендують додатково активувати VPN. Інформація. Важливо створювати складний пароль, який складається з латинських букв, спеціальних символів, цифр. Ще краще не повідомляти гравцям у казино особисті дані, а користуватися псевдонімом. Платіжні операції. Не рекомендуємо проводити приховані транзакції. Наприклад, адміністрація казино може знімати кошти за підписки без згоди гравця. Можна встановити ліміт на оплату в інтернеті через додаток банку.

Багато активних гравців страждають від залежності або лудоманії. Вирішити цю проблему можна через регулятора і додати особисті дані в систему самовиключення. Наприклад, користувач обмежує себе на три місяці від азартних ігор, тому не може поповнювати рахунок у клубах із ліцензією.