Безпека та захист особистих даних в онлайн казино: рекомендації експертів
Легальні азартні заклади в Україні завжди ліцензовані. Це підтверджують експерти сайту про онлайн казино Casino Zeus, та його засновником Олексієм Івановим. Вони дають декілька порад щодо вибору платформи з ліцензією, та кілька рекомендацій щодо захисту особистої інформації під час відвідування онлайн-казино. Це дасть змогу уникнути втрати особистої інформації, платіжних реквізитів.
Ліцензування як перевага
Перші віртуальні клуби з ліцензією з’являються в країні вже 2021 року. Скриптові сайти з підробленим програмним забезпеченням стають менш популярними. Онлайн-казино з дозволом від регулятора безпечні, а також вигідні як державі, так і користувачеві.
Експерти наводять деякі ознаки так званого “скриптового” казино, знаючи які можна уникнути відвідування подібних порталів:
- Азартні віртуальні розваги. Казино без ліцензії додають в асортимент підроблені ігри, які вирізняються дуже низьким відсотком віддачі та поганою оптимізацією під мобільні операційні системи.
- Обслуговування. Служба підтримки в “скриптових” клубах працює погано. Наприклад, зв’язатися з фахівцем неможливо, співробітник відповідає повільно і не здатний вирішити проблему гравця.
- Виведення грошей. Зняти виграш із неперевіреного казино неможливо. Адміністрація під вигаданими приводами відмовляє, а оскаржити рішення співробітників неможливо.
- Блокування. Неліцензовані казино часто блокуються, тому гравцям доводиться користуватися дзеркалами сайту та VPN.
- Бібліотека слотів. Обмежений асортимент віртуальних розваг, низька жанрова різноманітність.
Доповнимо, що ще однією ознакою неблагонадійного казино є використання криптовалют як єдиного платіжного методу. Казино з ліцензією від регулятора гарантовано виводять гроші, обслуговують гравців у цілодобовому режимі, пропонують запускати сертифіковані ігрові автомати.
Віртуальні клуби з ліцензією пропонують клієнтам користуватися різноманітними платіжними способами. Наприклад, можна поповнити рахунок і вивести гроші через банківські картки емітентів Visa, MasterCard, термінали самообслуговування і з рахунків мобільних операторів. Після законодавчого врегулювання, очікується поява криптовалют для поповнення рахунку і виведення грошей.
Як захистити дані
Під час гри в онлайн-казино існує ризик втрати як особистої та платіжної інформації, так і грошей. Експерти рекомендують зважати на вимоги відповідальної гри, а отже робити мінімальні ставки, проходити верифікацію, не обирати розваги з низькою віддачею та від невідомих розробників. Також важливо керувати часом, щоб проводити в казино не більше двох-трьох годин.
Розглянемо основні правила безпечної гри в казино:
- Пристрій. Рекомендуємо оновлювати операційну систему, увімкнути брандмауер або скористатися стороннім антивірусним ПЗ. Деякі гравці рекомендують додатково активувати VPN.
- Інформація. Важливо створювати складний пароль, який складається з латинських букв, спеціальних символів, цифр. Ще краще не повідомляти гравцям у казино особисті дані, а користуватися псевдонімом.
- Платіжні операції. Не рекомендуємо проводити приховані транзакції. Наприклад, адміністрація казино може знімати кошти за підписки без згоди гравця. Можна встановити ліміт на оплату в інтернеті через додаток банку.
Багато активних гравців страждають від залежності або лудоманії. Вирішити цю проблему можна через регулятора і додати особисті дані в систему самовиключення. Наприклад, користувач обмежує себе на три місяці від азартних ігор, тому не може поповнювати рахунок у клубах із ліцензією.