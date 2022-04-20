Чем занимается адвокат по семейным делам в Украине

Семейные дела имеют для людей особое значение — они касаются личной, порой очень интимной сферы их жизни.

Как отмечают адвокаты по семейному праву, опираясь на собственный опыт, такие вопросы требуют приверженности и понимания выше среднего. Чтобы удовлетворить эти потребности, часто людям приходится обращаться за помощью к юристам, знания и опыт которых могут оказать всестороннюю поддержку. Обычно это касается сферы семейных и наследственных дел в Украине.

Такая помощь пригодится как на досудебной стадии (консультации, переговоры, участие в мероприятиях, например медиация), так и на стадии суда.

Цель такого сотрудничества – пройти через эти особенно сложные вопросы с минимальными издержками в первую очередь морального свойства.

Обычные дела — это дела об алиментах и ​​разделе имущества супругов, когда в сотрудничестве с финансовыми аналитиками, юристы представляют Суду:

полный финансовый и имущественный анализ, часто содержащий информацию о скрытых активах и намеренно заниженных финансовых результатах;

заключения государственных аудиторов;

заключения оценщиков имущества;

иногда сведения о предполагаемых уголовных и уголовно-налоговых правонарушениях;

анализы международных структур, содержащие подробную информацию о бенефициарных собственниках, что позволяет нам получать наилучшие суждения для наших клиентов, в том числе с учетом их финансового аспекта.

Адвокат по семейным делам в Киеве и Виннице рассказывает, что занимается, как правило, следующими вопросами:

разводы, раздельное проживание, расторжение брака;

решения важных вопросов ребенка (например, определение места пребывания ребенка, согласие на зачисление в школу, выезд за границу, распоряжение имуществом ребенка);

контакты (установление, изменение, запрет), за угрозу штрафа за незаконченные контакты;

принятия решения об ответственности родителей;

усыновление, создание приемной семьи;

выдачи ребенка;

деморализацию несовершеннолетних;

установления раздела имущества;

алименты;

вынесение решений по вопросам обеспечения потребностей семьи,

наследственное производство (подтверждение приобретения наследства по акту, по завещанию; производство по утверждению подачи заявления об уклонении от правовых последствий непредставления волеизъявления об отказе от наследства; производство о согласии опекунский суд для подачи заявления от имени несовершеннолетнего; раздел имущества в сочетании с наследственным производством, консультирование при составлении завещания).

По этой причине таким юристам приходится сотрудничать, в том числе, с детективами, детскими психологами и посредниками, финансовыми аналитиками и экспертами — некоторые из них работают с ними на постоянной основе.