Чем занимается адвокат по семейным делам в Украине
Семейные дела имеют для людей особое значение — они касаются личной, порой очень интимной сферы их жизни.
Как отмечают адвокаты по семейному праву, опираясь на собственный опыт, такие вопросы требуют приверженности и понимания выше среднего. Чтобы удовлетворить эти потребности, часто людям приходится обращаться за помощью к юристам, знания и опыт которых могут оказать всестороннюю поддержку. Обычно это касается сферы семейных и наследственных дел в Украине.
Такая помощь пригодится как на досудебной стадии (консультации, переговоры, участие в мероприятиях, например медиация), так и на стадии суда.
Цель такого сотрудничества – пройти через эти особенно сложные вопросы с минимальными издержками в первую очередь морального свойства.
Обычные дела — это дела об алиментах и разделе имущества супругов, когда в сотрудничестве с финансовыми аналитиками, юристы представляют Суду:
- полный финансовый и имущественный анализ, часто содержащий информацию о скрытых активах и намеренно заниженных финансовых результатах;
- заключения государственных аудиторов;
- заключения оценщиков имущества;
- иногда сведения о предполагаемых уголовных и уголовно-налоговых правонарушениях;
- анализы международных структур, содержащие подробную информацию о бенефициарных собственниках, что позволяет нам получать наилучшие суждения для наших клиентов, в том числе с учетом их финансового аспекта.
Адвокат по семейным делам в Киеве и Виннице рассказывает, что занимается, как правило, следующими вопросами:
- разводы, раздельное проживание, расторжение брака;
- решения важных вопросов ребенка (например, определение места пребывания ребенка, согласие на зачисление в школу, выезд за границу, распоряжение имуществом ребенка);
- контакты (установление, изменение, запрет), за угрозу штрафа за незаконченные контакты;
- принятия решения об ответственности родителей;
- усыновление, создание приемной семьи;
- выдачи ребенка;
- деморализацию несовершеннолетних;
- установления раздела имущества;
- алименты;
- вынесение решений по вопросам обеспечения потребностей семьи,
- наследственное производство (подтверждение приобретения наследства по акту, по завещанию; производство по утверждению подачи заявления об уклонении от правовых последствий непредставления волеизъявления об отказе от наследства; производство о согласии опекунский суд для подачи заявления от имени несовершеннолетнего; раздел имущества в сочетании с наследственным производством, консультирование при составлении завещания).
По этой причине таким юристам приходится сотрудничать, в том числе, с детективами, детскими психологами и посредниками, финансовыми аналитиками и экспертами — некоторые из них работают с ними на постоянной основе.Tweet